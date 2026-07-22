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Policisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z S-centra v Hodoníně

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  15:02
Kraj se už dříve rozhodl, že budovu S-centra, kterou zničilo loňské tornádo,...

Kraj se už dříve rozhodl, že budovu S-centra, kterou zničilo loňské tornádo, opravovat nebude. Postavena byla před 20 lety a její podoba neodpovídá požadavkům na komfort klientů ani požadavkům na bezpečnost. | foto: Václav Šálek, ČTK

Domov pro seniory v Hodoníně přišel při čtvrtečním řádění živlů o střechu, jeho...
Kraj se už dříve rozhodl, že budovu S-centra, kterou zničilo loňské tornádo,...
Domov pro seniory v Hodoníně přišel při čtvrtečním řádění živlů o střechu, jeho...
Domov pro seniory v Hodoníně přišel při tornádu o střechu, jeho obyvatelé se...
15 fotografií
Jihomoravští kriminalisté pravomocně odložili případ související s údajným zmizením majetku v hodonínském S-Centru poničeném tornádem. Policisté se případem museli zabývat znovu poté, co jim to nařídilo Krajské státní zastupitelství v Brně.

„V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. V minulých dnech bylo ve věci pravomocně rozhodnuto o odložení,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Na odložení upozornila Česká televize.

Podle Valy policisté nezjistili nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu.

Nejasné zmizení majetku. Vyklízení domova seniorů po tornádu opět řeší policie

Policie odložila případ již v minulosti, tehdejší rozhodnutí však zrušilo státní zastupitelství. Konstatovalo, že dokazování ve věci neúplné a kauza byla ukončena předčasně. Upozornil na to tehdy server Seznam zprávy.

Krajské státní zastupitelství v Brně podle serveru vyhovělo podnětu organizace Transparency International a konstatovalo, že policie a státní zástupce z Hodonína dříve nepostupovali důsledně, porušili tím zákonné postupy a uzavřeli tuto kauzu předčasně.

Kraj se už dříve rozhodl, že budovu S-centra, kterou zničilo loňské tornádo, opravovat nebude. Postavena byla před 20 lety a její podoba neodpovídá požadavkům na komfort klientů ani požadavkům na bezpečnost.
Domov pro seniory v Hodoníně přišel při čtvrtečním řádění živlů o střechu, jeho obyvatelé se museli přestěhovat jinam.
Kraj se už dříve rozhodl, že budovu S-centra, kterou zničilo loňské tornádo, opravovat nebude. Postavena byla před 20 lety a její podoba neodpovídá požadavkům na komfort klientů ani požadavkům na bezpečnost.
Domov pro seniory v Hodoníně přišel při čtvrtečním řádění živlů o střechu, jeho obyvatelé se museli přestěhovat jinam.
15 fotografií

„V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. V minulých dnech bylo ve věci pravomocně rozhodnuto o odložení,“ uvedl dnes Vala.

Hodonínské S-centrum organizačně spadá pod Jihomoravský kraj. V roce 2021 jej poničilo tornádo. Tehdy sloužilo asi 130 klientům, kteří museli domov opustit. Podle serveru z S-Centra zmizelo vybavení za 17 milionů poté, co se budova po tornádu začala vyklízet.

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