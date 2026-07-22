Policisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z S-centra v Hodoníně

„V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. V minulých dnech bylo ve věci pravomocně rozhodnuto o odložení,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Na odložení upozornila Česká televize.
Podle Valy policisté nezjistili nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu.
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Policie odložila případ již v minulosti, tehdejší rozhodnutí však zrušilo státní zastupitelství. Konstatovalo, že dokazování ve věci neúplné a kauza byla ukončena předčasně. Upozornil na to tehdy server Seznam zprávy.
Krajské státní zastupitelství v Brně podle serveru vyhovělo podnětu organizace Transparency International a konstatovalo, že policie a státní zástupce z Hodonína dříve nepostupovali důsledně, porušili tím zákonné postupy a uzavřeli tuto kauzu předčasně.
„V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. V minulých dnech bylo ve věci pravomocně rozhodnuto o odložení,“ uvedl dnes Vala.
Hodonínské S-centrum organizačně spadá pod Jihomoravský kraj. V roce 2021 jej poničilo tornádo. Tehdy sloužilo asi 130 klientům, kteří museli domov opustit. Podle serveru z S-Centra zmizelo vybavení za 17 milionů poté, co se budova po tornádu začala vyklízet.