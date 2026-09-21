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Policisté posílají k soudu devět lidí za kšefty v městské pískovně, padlo i přiznání

Marek Osouch
  12:43
Pískovna v brněnských Černovicích

Pískovna v brněnských Černovicích | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Pískovna v brněnských Černovicích
Pískovna v brněnských Černovicích
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Za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek dostal bývalý jednatel brněnské...
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K machinacím a nekalým kšeftům v městské pískovně v brněnské části Černovice se už letos na jaře přiznal u soudu bývalý šéf této městské společnosti Jiří Novotný. V uzavřené dohodě si vyjednal podmíněný trest. Kauza je ale mnohem rozsáhlejší. Letos v létě policisté dokončili vyšetřování a navrhli obžalovat dalších devět lidí a tři firmy.

Ústřední postavou celé kauzy, který vypukla v roce 2022, je brněnský podnikatel Michal Horký. Tento muž blízký politikům KDU-ČSL figuruje nejen v tomto případu, ale rovněž ve vyšetřování pokusů o pochybnou privatizaci městských bytových domů.

V této souvislosti zasahovala policisté před čtyřmi roky i v magistrátní kanceláři někdejšího lidoveckého náměstka brněnské primátorky a pozdějšího ministra životního prostředí a dnes poslance Petra Hladíka.

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Nijak ho však neobvinila, na rozdíl od jeho blízkého stranického kolegy a vlivného brněnského politika Filipa Ledera. „Dosud v této věci nedošlo k žádnému posunu,“ reagoval nedávno na dotaz iDNES.cz vrchní státní zástupce z Olomouce Radim Dragoun.

V případu černovické pískovny, v níž od začátku figuruje dnes již bývalý lidovec a místostarosta městské části Černovice Jiří Hasoň, je však situace o poznání dál.

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Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu předložili na Vrchní státní zastupitelství (VSZ) spis s návrhem na podání obžaloby na celkem devět lidí a tři firmy. Konkrétní jména Radek Bartoš z VSZ neuvedl.

Policisté viní dotyčné z korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti či ohýbání veřejných soutěží ve prospěch vybraných firem. Všichni navíc podle kriminalistů fungovali jako organizovaná zločinecká skupina s jasně danou hierarchií a úkoly pro její jednotlivé členy.

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Spis nyní detailně studuje státní zástupce, který rozhodne, jestli obžalobu pošle k soudu. „Vzhledem k rozsahu a složitosti věci lze očekávat, že tento postup si vyžádá dobu několika měsíců,“ dodal Bartoš.

S již odsouzeným Novotným, který své nekalosti v dohodě i u soudu přiznal, jde tak celkem o deset lidí. K nim navíc je třeba připočítat ještě jednoho dalšího a rovněž firmu, kteří by si jako Novotný chtěli vyjednat dohodu o vině a trestu. I tuto teď posuzuje státní zástupce.

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