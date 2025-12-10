Fiktivním úvazkem kolegy vyváděl z teplárny peníze, viní policie exstarostu Znojma

Marek Osouch
  17:57
Jako obviněný nyní v policejní databázi figuruje bývalý sociální demokrat a někdejší starosta Znojma Jan Grois. Důvodem je údajné vyvádění peněz ze Znojemské tepelné společnosti pomocí fiktivního zaměstnávání svého tehdejšího stranického kolegy. Grois nedávno rezignoval na post zastupitele a ze znojemské politiky tak zcela zmizel.

Exstarosta Znojma Jan Grois v době, kdy zasedal i v krajském zastupitelstvu za tehdejší ČSSD. Na snímku po boku Michala Haška. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

„K tunelování společnosti mělo docházet více než dva a půl roku, v letech 2018 až 2021, a to přes fiktivní pracovní poměr pro bývalého radního a stranického kolegu tehdejšího jednatele společnosti a starosty města Znojma Jana Groise,“ uvedla na sociální síti bývalá starostka a dnes opoziční zastupitelka města Ivana Solařová (ANO).

Proti starostovi Znojma už je většina zastupitelů, připomínají jeho kauzy

Právě za jejího působení v čele Znojma, které skončilo loni v létě, padlo v roce 2023 trestní oznámení kvůli městské společnosti zajišťující dodávky tepla.

Podle informací iDNES.cz je společně s Groisem stíhaný i jeho tehdejší stranický kolega, který údajnou fiktivní pozici zastával, Tomáš Buršík. Stíhání je vedené pro zpronevěru.

Rezignace pár dní po zahájení stíhání

O zahájení trestního stíhání informoval i nynější místostarosta a někdejší blízký Groisův kolega Jakub Malačka, který je současným šéfem Znojemské tepelné společnosti. Nikoho ale nejmenoval.

Jen uvedl, že jde o jiný případ, než je stíhání bývalého zastupitele za SPD Květoslava Svobody, který byl poslední roky šéfem této firmy.

Z trezoru Znojemské tepelné zmizelo 170 tisíc, policie stíhá bývalého olympionika

Na dotaz iDNES.cz ohledně obvinění Grois reagoval, že personální otázky v teplárně nemá na starosti jednatel ani starosta, ale ředitel.

V polovině listopadu Grois oznámil rezignaci na post zastupitele ve Znojmě, kde patřil přes dekádu mezi nejvýraznější tváře města. Svůj odchod ze znojemské politiky oficiálně vysvětluje změnou trvalého bydliště do nedalekých Citonic. Podle informací iDNES.cz však rezignace následovala jen pár dní po vydání usnesení o zahájení trestního stíhání.

Solařová se svými kolegy podávala na své předchůdce řadu trestních oznámení, podle jejích slov se však do fáze stíhání dostalo jen toto. Ostatní policisté pro nedostatek důkazů odložili.

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

10. prosince 2025  17:57

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

10. prosince 2025  16:23

Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal, půjde do vazby. Ve středu odpoledne o tom rozhodl brněnský městský soud. Podle kriminalistů muž...

10. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  14:56

Rozjímání a empatie. Cesta festivalem zlozvyků v Brně končí ve zpovědnici

Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival...

Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha...

10. prosince 2025  14:41

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Brno trápí nemocnice ve ztrátě, pošle jí víc peněz na úkor druhého špitálu

Úrazová nemocnice v Brně

S očekávaným schodkem 42 milionů korun zakončí letošní rok Nemocnice Milosrdných bratří, která je jedním ze dvou městských špitálů v Brně. Proti předchozímu roku s provozním výsledkem minus 46...

10. prosince 2025  5:08

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  21:02

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:05

Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i...

Filmaři už nemusí být v nejistotě. Jihomoravský kraj společně s Brnem podpoří natáčení snímků v regionu i příští rok. Už však formou dotací, nikoliv skrz filmový nadační fond, který fungoval...

9. prosince 2025  16:45

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

