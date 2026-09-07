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Zbytečný risk. Senior málem smetl auto v protisměru, předjížděním si ale nepomohl

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  16:14
Na riskantní a nebezpečný manévr si minulý čtvrtek troufl senior, který se rozhodl předjet nákladní auto na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem na Znojemsku. Zřejmě přecenil dynamické možnosti svého vozidla a nesprávně odhadl vzdálenost i dobu potřebnou k bezpečnému dokončení manévru.

„Řidič červeného osobního automobilu se rozhodl předjet nákladní vozidlo. Vybočil přitom do protisměrného jízdního pruhu, přestože se proti němu už blížil osobní automobil značky Škoda,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

V předjíždění senior pokračoval a řidiče protijedoucího vozidla bezprostředně ohrozil. Ten byl nucen vyjet až na krajnici, aby odvrátil čelní střet.

„Naštěstí se nikomu nic nestalo, přesto šlo o mimořádně nebezpečný a zcela zbytečný hazard,“ upozornil Vala s tím, že nebezpečné předjíždění patří k nejrizikovějším manévrům v silničním provozu.

Riskantním manévrem si navíc řidič prakticky nepomohl, protože jen o chvíli později dojel další plně naložené nákladní vozidlo.

VIDEO: Čára přece není zeď, řekli si řidiči. Riskující motoristy nachytal policejní dron

Policisté seniora za volantem červeného automobilu následně zastavili a za přestupek mu dali pokutu. „Za takové jednání lze na místě uložit pokutu od 4 500 do 5 500 korun a do bodového hodnocení řidiče se započítává šest bodů,“ vyčíslil Vala.

Policisté v souvislosti s tímto případem apelují na řidiče, že samotná přerušovaná podélná čára není pokynem k předjíždění. Řidič nesmí předjíždět, pokud nemá před sebe rozhled na vzdálenost potřebnou k bezpečnému předjetí, nemohl by se bezpečně zařadit zpět do svého jízdního pruhu nebo by ohrozil či omezil protijedoucí řidiče.

„Při jakékoli pochybnosti je bezpečnější předjíždění nezahajovat a počkat na vhodnější úsek. Několik ušetřených sekund nikdy nestojí za riziko čelního střetu,“ dodal Vala.

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