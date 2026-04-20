Desátého dubna brzy ráno nachytali policisté v úseku na pomezí Vyškovska a Hodonínska hned dva řidiče zároveň.
„Při předjíždění nákladní soupravy přejeli plnou čáru a vjeli do protisměru, kde ohrozili protijedoucí vozidlo. Jeho šofér byl nucen reagovat prudkým snížením rychlosti, aby zabránil střetu,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Oba přistižení řidiči vysvětlovali svůj počin tím, že spěchali do zaměstnání. Jeden z nich přiznal, že protijedoucí auto viděl. „Ale myslel jsem, že stihnu dojet dřív než...,“ poznamenal.
VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron
O pár dní později opět brzy ráno předjížděla v místech, kde je to zakázané, žena. „Pospíchala jsem do práce, co vám budu povídat,“ pověděla hlídce, která ji zastavila. „Takže těch patnáct sekund vám za to stálo?“ zeptal se jí policista. „Nestálo, samozřejmě,“ opáčila řidička.
Za předjíždění v místech, kde je to zakázáno obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu, hrozí na místě pokuta od 4 500 do 5 500 korun. Ve správním řízení může sankce dosáhnout až 25 tisíc korun a řidiči je navíc přičteno šest bodů do bodového hodnocení.
„Apelujeme na všechny, aby nepřeceňovali své schopnosti, dodržovali dopravní předpisy a při předjíždění dbali maximální opatrnosti. Spěch za volant nepatří. Nezodpovědné chování může mít fatální následky nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu,“ upozornil Vala.
V úseku mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi dochází k velkému množství dopravních nehod.
