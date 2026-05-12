Patnáctiletá dívka je už týden nezvěstná. Ujel mi autobus, volala rodičům naposledy

  14:42
Policie pátrá po patnáctileté Lence Karáskové z Domašova na Brněnsku. Dívka nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden, následně se zřejmě pohybovala v Brně.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po 15leté dívce z Brněnska. S rodinou byla naposledy v kontaktu minulou středu, kdy telefonicky uvedla, že jí ujel autobus a dorazí pozdějším spojem. Domů už ale nepřišla. | foto: Policie ČR

Na policejním webu o tom v úterý informovala mluvčí Andrea Cejnková. Dívku hledá policie v režimu Dítě v ohrožení.

Dívka je 165 až 170 centimetrů vysoká, zdánlivého stáří 15 až 20 let. Je hubené postavy, má hnědé vlasy, hnědé oči.

„S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však nedorazila,“ uvedla mluvčí. Její návrat doma očekávali minulou středu pozdě večer před půlnocí.

„Dle dosavadních informací se měla následně pohybovat v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem,“ doplnila mluvčí.

Jakékoliv informace k pohybu či pobytu dívky mají lidé policistům neprodleně sdělit přes tísňovou linku 158. Brno

