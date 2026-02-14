VIDEO: Pěna u pusy a křečovité svírání volantu, policisté vyprostili šoféra z kabiny

Incident se odehrál ve čtvrtek po sedmé hodině ráno. Podle Valy obdrželi dopravní policisté oznámení od svědků, kteří v obci Hrušky na Břeclavsku upozornili na řidiče kamionu, jenž narazil do stromu a následně při couvání zapadl.
„Po příjezdu našli policisté kabinu kamionu uzamčenou a uvnitř muže v bezvědomí. Policisté si také ihned všimli, že řidič dostal křeče a u pusy se mu objevila pěna. Nebylo nač čekat, kromě přivolání zdravotnické záchranné služby bez váhání zahájili jeho záchranu. Rozbili okno u spolujezdce, aby se dostali dovnitř, a zkontrolovali životní funkce muže,“ popisuje policejní mluvčí.
Šofér kamionu zkolaboval v kabině, před plameny ho zachránili policisté
K tomu podotýká, že samotné vyproštění z vozidla se ukázalo jako problematické, protože muž v křeči pevně svíral volant.
„Teprve až za pomoci přítomných svědků se jej podařilo dostat z kabiny ven a poskytnout mu první pomoc. Že situace nebyla skutečně banální, napovídala i sada na měření hladiny cukru nalezená uvnitř vozidla. Velké štěstí měl řidič také v tom, že jeden ze zasahujících dopravních policistů absolvoval speciální zdravotnický kurz na poskytování první pomoci v rizikovém prostředí (CLS), díky kterému mohl rychle a správně pomoci ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ vysvětluje Vala
Po příjezdu zdravotníků byl muž předán do jejich péče a následně byl převezen na ošetření do nemocnice.
23. září 2025