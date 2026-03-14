VIDEO: Jelen se v lese zamotal do maskovací sítě, zachránil ho policista

Policisté dostali oznámení, že se na okraji lesa nachází pravděpodobně jelen, kterého nejspíš pokousal pes či vlk. Nakonec se však situace vyjevila jinak.
„Dvojice policistů na místě objevila zvíře, které se parohy zapletlo do maskovací sítě. Zranění predátorem se tedy nepotvrdilo,“ vylíčil mluvčí policie Bohumil Malášek.
Poměrně nebezpečnou situaci, kdy se zvíře bránilo a zároveň se snažilo ze sítě vyprostit, se hlídce podařilo nakonec vyřešit.
„Jeden z policistů se opatrně přiblížil a odříznutím sítě ho vysvobodil. Zbytek sítě zvíře po pár desítkách metrů na útěku ztratilo,“ dodal mluvčí.
