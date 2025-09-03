Spěch s pacientem po transplantaci. Policisté razili cestu slovenské sanitce

Autor:
  15:24
Rychlý převoz na Slovensko potřeboval pacient, který v Praze podstoupil transplantaci plic. Zatímco české sanitce by v takovém případě v hustém provozu stačilo zapnout maják, slovenští záchranáři takové oprávnění nemají. Na pomoc tak přispěchali policisté, kteří sanitku doprovodili po dálnici D1 k blízkosti hranic, po cestě se přitom střídaly posádky z různých krajů.

Pacienta operovali v pražské Fakultní nemocnici v Motole na konci minulého týdne a po zákroku jej bylo potřeba co nejrychleji dopravit zpět na Slovensko.

„Slovenská posádka se ocitla před složitým úkolem. Její sanitka na území České republiky nemůže využívat právo přednostní jízdy a zároveň panovala na dálnicích zvýšená hustota provozu typická pro konec prázdnin,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Manželé cestou do porodnice uvázli v koloně, cestu jim razili policisté

Na pomoc tak vyrazili dálniční policisté, kteří sanitce pomocí svých majáků a houkaček razili cestu mezi auty. Při tomto doprovodu se střídaly hlídky z krajů, kterými zrovna vůz s pacientem projížděl. Poslední úsek této „štafety“ obstarali motocyklisté z jihomoravského Domašova, kteří se sanitkou jeli až na křížení dálnic D1 a D2 u Brna, odkud už byla volná cesta k hranicím.

„Byl to perfektně zvládnutý příklad vzájemné spolupráce. Bez asistence policistů v Česku by přejezd po dálnicích mohl být pro pacienta osudově komplikovaný,“ ocenili zásah bratislavští záchranáři.

