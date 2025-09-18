Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Jiří Punčochář
  14:47
Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a vzali do vazby. Zároveň prověřují dalších sedm případů, v nichž je jednatřicetiletý recidivista podezřelý. Jde o majetkové trestné činy jako je strhávání řetízků z krku nebo vloupání.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pachatel, jemuž se kriminalisté dostali na stopu na základě výpovědí svědků a kamerových záznamů po posledním ze tří přepadení, vyšel z vězení v květnu. A nyní tam pravděpodobně směřuje znovu. Za surová přepadení mu hrozí až desetiletý trest.

„Trestné činnosti se dopouštěl pod vlivem návykových látek,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Oběti si recidivista vybíral bez ohledu na věk či denní nebo noční dobu. První z nich byl dvaačtyřicetiletý muž, jemuž se v srpnu ve tři hodiny ráno násilník pokusil strhnout z ramene tašku. Když se napadený začal bránit, útočník jej povalil na zem, vláčel ho po chodníku, bil ho pěstmi a kopal do zad. Poté, co byl vyrušen, ujel na kole bez lupu.

Ženu přepadl v Brně dětský gang, strážníci osm výrostků pochytali

Také od druhého přepadení prchal na bicyklu, tentokrát již s kořistí v kapse. „Začátkem září u prodejny potravin napadl osmačtyřicetiletého muže pěstmi a sebral mu hotovost, kterou si poškozený dával do peněženky,“ sdělila Hrůzová.

Třetí z případů se víc podobal tomu prvnímu. Osmasedmdesátiletého důchodce napadl pachatel 12. září napřed slovně, pak se pokusil zmocnit jeho tašky, seniora strhl na zem, tahal ho po chodníku a stoupal mu na ruce, aby se tašky zmocnil. „Tuto loupež se mu podařilo dokončit,“ podotkla mluvčí.

„Díky rychlé reakci svědků a dostupným videozáznamům se kriminalistům podařilo ještě ten den pachatele vypátrat. Muž byl zadržen a vzat do vazby. Nyní mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ dodala Hrůzová.

5. března 2020

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Zchátralá zelená budka za 700 tisíc je rozložená ve skladu. Brno řeší, co s ní

Ještě donedávna stála na zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště zelená budka, která původně v centru Brna sloužila jako osvěžovna v parném létě. U výstaviště pak už spíš chátrala a město...

Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce auta. Tu museli vyprostit...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  15:43

Jak se na orloji v Brně čte čas a kdy vypadává kulička

Přesně patnáct let uplynulo od chvíle, kdy se na brněnském náměstí Svobody objevil netradiční orloj. Od začátku budil rozpaky především svým tvarem a složitostí při určování času. Navzdory kritice se...

18. září 2025  15:26

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Pro dálnici na Vídeň udělám vše, slibuje jihomoravský lídr Přísahy Petr Vokřál

Před rokem bývalý brněnský primátor za hnutí ANO Petr Vokřál pohořel v krajských volbách, kdy jako lídr dovedl Přísahu ani ne ke čtyřem procentům. Hnutí na něj však i letos vsadilo znovu, a tak se...

18. září 2025  11:37

Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Na jižní Moravě by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druhé SPOLU 20,9 procenta. Více než pět procent hlasů by ještě získaly čtyři volební strany či bloky, a to SPD 13,8 procenta, STAN 10,9...

18. září 2025  10:28

Z Brna na obří letiště. Region získá spojení s jedním z největších uzlů světa

Americké Los Angeles, japonské Tokio nebo třeba brazilské Sao Paulo budou pro cestující z jižní Moravy o hodně blíž. Brno aktuálně získává novou leteckou linku do německého Frankfurtu nad Mohanem,...

18. září 2025  10:18

Bizarní orloj v Brně slaví 15 let. Čelil posměškům, na Silvestra se obléká

Přesně patnáct let uplynulo ode dne, kdy Brňané v centru svého města na náměstí Svobody spatřili netradiční orloj. Vyvolal rozporuplné reakce, leckoho dráždil hlavně jeho tvar a kritici mu vyčítali i...

18. září 2025  9:24

Z okolí škol mají být v Brně nekuřácké zóny, může to dopadnout i na restaurace

Rodiče čekají na děti před školou, když je jdou vyzvednout, ale některým z nich nevadí si přímo u vchodu zapálit cigaretu. Starší žáci pro změnu ještě ve dveřích vytahují svá „vapa“ neboli...

18. září 2025  6:18

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

17. září 2025  17:46

Devadesátiletý koloběžkář zavadil o dodávku, po srážce s autem v protisměru zemřel

Tragicky dopadla středeční nehoda, při níž devadesátiletý senior nepřežil srážku s autem v Letovicích na Blanensku. Podobná kolize se stala i v pondělí, kdy na následky zranění po srážce s autem...

17. září 2025  15:50

Do potoka v Hustopečích unikly stovky litrů nafty, experti zbystřili kvůli rybníku

Bariéry na potoce nasadili hasiči kvůli masivně unikající naftě z nádrže v blízkém firemním areálu na horním okraji Hustopečí na Břeclavsku. Unikly stovky litrů nafty, podle aktuálních odhadů jde až...

17. září 2025  11:17,  aktualizováno  15:21

Vlastníka fotbalové Zbrojovky, který má s klubem velké plány, soudí v Lotyšsku

Miliardář Vojtěch Kačena má ambiciózní plány, jak pozvednout brněnský fotbal. Tradiční klub FC Zbrojovka Brno, který aktuálně hraje druhou ligu, chce dostat na špici a vybudovat pro něj nový stadion...

17. září 2025  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.