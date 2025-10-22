Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Autor:
  11:43
Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na internetu a zneužitím jejich jmen se snaží působit více důvěryhodně, upozornili policisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Policisté v současnosti mají informace o zneužití jmen svých kolegů z územního odboru Znojmo.

„Poškození se na tento odbor obrátili s dotazy a díky ověření zjistili, že se daný policista žádným vyšetřováním zneužití identity nezabývá. Tím si zachránili nemalé finanční prostředky,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.

Podvodníci se dopředu připravenou legendou snaží oběť přimět k předání přístupu do bankovnictví nebo k převodu peněz.

Policie v této souvislosti upozorňuje, že nikdy nevyžaduje přístup do telefonu či internetového bankovnictví, nezasílá ani fotografie služebních průkazů. V případě pochybností doporučuje policie hovor ukončit a informace si ověřit.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:43

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Postižená část ulice byla několik hodin uzavřena. Pracovníci plynárenské...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  22.10 11:07

Na zajíce už jen do zoo? Agresivní nemoc může zmírnit mutace, doufají experti

Apatie, otoky hlavy, hnis okolo očí a ve většině případů nakonec i smrt. To je průběh myxomatózy, která napadá divoké zajíce na jižní Moravě. V 60. a 70. letech minulého století přitom vysoce...

22. října 2025  5:52

Debakl od Bilbaa. Brněnští basketbalisté narazili, trenér se fanouškům omlouvá

Byli outsidery, ale takovou nálož nečekali. Brněnští basketbalisté prohráli ve 2. kole FIBA Europe Cupu v domácí hale s obhájci prvenství z Bilbaa drtivě 51:105. Favorizovaný španělský celek...

21. října 2025  19:30,  aktualizováno  20:45

Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v...

21. října 2025  16:43

Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům...

21. října 2025  15:29

Vesmír není tak vzdálený, jak to vypadá, lákají v Brně do speciálního pavilonu

Nadšenci do kosmonautiky mají důvod zavítat na brněnské výstaviště. Z tamní haly G2 se ve středu a čtvrtek stane vesmírný Czech Space Pavilon. Na místě návštěvníci najdou různorodé atrakce, mohou si...

21. října 2025  11:52

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

21. října 2025  11:46

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:23,  aktualizováno  21.10 9:36

Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy....

21. října 2025  9:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i...

21. října 2025  6:11

Srážka dodávky a kamionu na dálnici D2 u Brna: jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel při nehodě dodávky a kamionu na 4. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Havárie dálnici u Chrlic před 20. hodinou. Na místě zasahují složky IZS, řekli policejní mluvčí Bohumil...

20. října 2025  20:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.