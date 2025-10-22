Policisté v současnosti mají informace o zneužití jmen svých kolegů z územního odboru Znojmo.
„Poškození se na tento odbor obrátili s dotazy a díky ověření zjistili, že se daný policista žádným vyšetřováním zneužití identity nezabývá. Tím si zachránili nemalé finanční prostředky,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.
Podvodníci se dopředu připravenou legendou snaží oběť přimět k předání přístupu do bankovnictví nebo k převodu peněz.
Policie v této souvislosti upozorňuje, že nikdy nevyžaduje přístup do telefonu či internetového bankovnictví, nezasílá ani fotografie služebních průkazů. V případě pochybností doporučuje policie hovor ukončit a informace si ověřit.