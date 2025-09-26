Policie vrazila do varny pervitinu v chatce. Komplic na hlídce nezmohl nic

  11:54
Přímo při akci dopadli kriminalisté v Hodoníně dva muže, kteří byli součástí dodavatelského řetězce pervitinu. Zásahová jednotka je překvapila v chatové oblasti právě v okamžiku, když připravovali novou várku. Další varnu měl starší z obou zadržených - padesátník s drogovou minulostí, doma. Policisté ho vzali do vazby. Jeho mladšího společníka stíhají na svobodě.

Zadrženým mužům nepomohlo ani to, že před chatou hlídal jejich komplic. Várka pervitinu, kterou právě chystali, měla přibližně 50 gramů, její cena se podle odhadu policistů může pohybovat mezi 70 až 100 tisíci korun.

„Zejména starší z mužů je policistům dobře známý, má totiž bohatou drogovou minulost, za kterou byl již dříve odsouzen. I proto si tentokrát na trest počká ve vazbě. Také domovní prohlídka v domě jednoho z podezřelých přinesla zajímavé výsledky. Další varnu měl ukrytou přímo v kuchyni, vedle běžného kuchyňského náčiní,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Hrál na počítači a nechodil ven. Policisté u něj doma našli varnu pervitinu

Druhý z mužů byl výrazně mladší než vazebně stíhaný padesátník, jeho věk policie neuvedla. V příbuzenském vztahu nejsou.

Oba muži jsou podezřelí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Kriminalisté lokální distribuci pervitinu na Hodonínsku sledovali od první poloviny letošního roku, od července pak postupně zužovali okruh podezřelých.

„V polovině září již disponovali dostatečným množstvím informací k zadržení této dvojice mužů a provedení domovních prohlídek,“ dodal Chaloupka.

