Do několikakilometrové kolony, vzniklé po nehodě osobního auta s kamionem, se manželský pár dostal na dálnici D1 u Šlapanic. Čekání se změnilo v drama, při němž porod začal nabírat na intenzitě.
„Dobrý den, já jenom hlásím, jedeme s manželem a já rodím,“ oznámila žena na policejní tísňovou linku, když se kolona několik desítek minut téměř nepohnula.
Ze svízelné situace manželům pomohli krajští dopravní policisté.
„Hlídka se po dohodě s operačním důstojníkem rozhodla, že bude rychlejší rodičku do porodnice doprovodit sama, než čekat na příjezd sanitky. S majáky a sirénou bezpečně provedli automobil s budoucími rodiči hustou kolonou po dálnici D1. Nedaleko Rousínova si je poté převzali kolegové z dálničního oddělení v Ivanovicích na Hané, kteří pospíchající vůz doprovodili až do vyškovské porodnice,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.
Zdravá holčička, která dostala jméno Klára, se ženě narodila krátce poté, co se ji podařilo do nemocnice dopravit.