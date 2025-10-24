Já rodím, volala zoufalá žena policistům z ucpané dálnice D1

  11:02
V dramatický závod s časem se v závěru minulého týdne změnila cesta nastávajících rodičů do porodnice ve Vyškově. Při jízdě po dálnici D1 se dostali do nehybné kolony, v níž ženě začal porod. Ze svízelné situace posádce pomohli policisté, kteří vůz s pomocí majáčků a sirény z kolony vyvezli a doprovodili do nemocnice. Tam žena porodila zdravou dceru Kláru.

Do několikakilometrové kolony, vzniklé po nehodě osobního auta s kamionem, se manželský pár dostal na dálnici D1 u Šlapanic. Čekání se změnilo v drama, při němž porod začal nabírat na intenzitě.

„Dobrý den, já jenom hlásím, jedeme s manželem a já rodím,“ oznámila žena na policejní tísňovou linku, když se kolona několik desítek minut téměř nepohnula.

Policisté oživili měsíčního chlapce, zoufalí rodiče u nich zastavili na dálnici

Ze svízelné situace manželům pomohli krajští dopravní policisté.

„Hlídka se po dohodě s operačním důstojníkem rozhodla, že bude rychlejší rodičku do porodnice doprovodit sama, než čekat na příjezd sanitky. S majáky a sirénou bezpečně provedli automobil s budoucími rodiči hustou kolonou po dálnici D1. Nedaleko Rousínova si je poté převzali kolegové z dálničního oddělení v Ivanovicích na Hané, kteří pospíchající vůz doprovodili až do vyškovské porodnice,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Zdravá holčička, která dostala jméno Klára, se ženě narodila krátce poté, co se ji podařilo do nemocnice dopravit.

24. října 2025  9:33

23. října 2025

