Na policejním webu o tom informoval mluvčí Petr Vala. Vězni jsou z kuřimské věznice.
Hlídka uprchlého vězně vypátrala na Tomkově náměstí. „Při lustraci policisté zjistili, že jde o vězně, který 5. září 2026 krátce po druhé hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v Mlýnské ulici v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno-sever a následně do brněnské vazební věznice,“ popsal Vala.
|
Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky
Po druhém z mužů policisté nadále pátrají. Je jím pětatřicetiletý Marián Nedzbala. Muž je 176 centimetrů vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaného mají lidé hlásit na tísňovou linku 158.