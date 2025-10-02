Pět obviněných po razii u jihomoravských silničářů, jde o manipulaci se zakázkami

Autor:
  10:27aktualizováno  10:39
Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti s třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými zakázkami na dopravní stavby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů bez DPH,“ řekl dnes dozorující náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radim Dragoun.

Obvinění čelí podezření z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, dva z nich také z přijetí úplatku. „Je dovozováno naplnění znaků pro použití vyšší trestní sazby ,“ uvedl Dragoun s tím, že obviněným hrozí dva až osm let vězení.

Po úterní razii skončili zadržení ve vazbě, později je policisté propustili na svobodu. Návrh na jejich vzetí do vazby nepodali.

Razie NCOZ u jihomoravských silničářů. Jde o zakázky na dopravní stavby

Podle informací iDNES.cz zadržela policie v úterý šéfa blanenské pobočky silničářů Miloše Bažanta. Redakce se s ním pokusila spojit, dosud má však nedostupný telefon.

Stejně tak je už třetí den mimo signál i mobil ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Ten byl před nástupem do čela organizace politikem Sociální demokracie, dopravu řešil už jako náměstek hejtmana. Dnes je starostou obce Kobeřice u Brna na Vyškovsku.

Bažant a Hanák s velkou pravděpodobností figurují mezi obviněnými. Redakce se oběma pokoušela ve čtvrtek dopoledne dovolat, telefony mají vypnuté.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

Cyklista vrazil do auta, které zastavilo u přechodu. Seřval řidičku a ujel

Nejen jako neopatrný jezdec, ale i jako pořádný hulvát se zachoval cyklista, který na jedné z brněnských silnic naboural zezadu do brzdícího auta. Řidičce, která se šla za vůz podívat, co se stalo,...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Brno kvůli kultuře plánuje zastřešit nádvoří Špilberku. Ukázalo návrhy

Za koncerty i divadlem míří v Brně v létě lidé na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Jenže ne vždy se vydaří počasí. Právě i kvůli tomu chce vedení hradu nyní nechat nádvoří zastřešit. Jak přesně, to...

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká krajský lídr SPD Ševčík

Řadu let působil Miroslav Ševčík jako děkan na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhá léta se rovněž aktivně vyjadřuje k politice. V minulosti vystupoval na kongresu ODS, později přičichl ke...

Policie po razii u jihomoravských silničářů stíhá pět lidí, jde o podezřelé zakázky

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti s třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27

Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

2. října 2025

Brněnští basketbalisté si zahrají Europe Cup, s Pärnu si poradili také v odvetě

Basketbalisté Brna si zajistili postup do FIBA Europe Cupu. Čeští vicemistři porazili v kvalifikaci estonský tým Transcom Pärnu i v odvetě na hřišti soupeře a postoupili do základní skupiny. Druhé...

1. října 2025  20:18

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

1. října 2025  16:25

Soud zvýšil trest za divoké ujíždění na sedm let. Řídil kamarád, hájil se šofér

Krajský soud v Brně zpřísnil trest Vojtěchu Ležákovi, který v srpnu 2023 v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku odmítl zastavit k policejní kontrole a při následném ujíždění ohrozil několik lidí. Místo...

1. října 2025  14:37

V Králově Poli jako ve Wembley. Holý deptal střelce, sám zíral na „panenku“

Obrovitý brankář Tomáš Holý se fotbalovým fanouškům opět připomněl jako penaltový hrdina. V úterý pomohl Artisu Brno k nečekanému vyřazení Liberce ve 3. kole MOL Cupu, k čemuž si pomohl stejnou...

1. října 2025  13:13

Mladík v Brně výrazně překročil rychlost, strážníkům diktoval údaje svého bratra

Ošálit brněnské strážníky se snažil dvacetiletý řidič, kterému na území města naměřili rychlost 76 kilometrů v hodině. Hlídce nahlásil, že u sebe nemá doklady, a nadiktoval jí údaje svého bratra....

1. října 2025  11:37

Vše na jednom místě. Brno oprašuje „supermagistrát“, vznikat má po etapách

Místo více budov v různých částech města se všichni úředníci přesunou do jednoho centrálního „supermagistrátu“. To je ve zkratce letitá vize, která se v Brně čas od času znovu vynoří a vznikne k ní...

1. října 2025  7:12

Úspěšný exit v Brně. YD Capital prodala většinu podílu, správu si ponechává

Advertorial

Investiční skupina YD Capital dokončila úspěšný prodej 90 procent podílu v projektu administrativní budovy na Moravském náměstí 8 v Brně. Ikonická adresa spojující historickou architekturu s moderním...

30. září 2025  23:59

Věčný boj. Nelegálních heren zbylo v Brně jen pár, ale po raziích znovu ožívají

Pouze ve dvou podnicích na území Brna se mohou lidé legálně věnovat hazardu. Ve městě totiž už deset let platí díky vyhlášce jeho nulová tolerance a výjimku mají jen kasina v hotelech Grand a...

30. září 2025  17:03

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Razie NCOZ u jihomoravských silničářů. Jde o zakázky na dopravní stavby

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahovali v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba...

30. září 2025  11:54,  aktualizováno  14:19

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Už rok se policisté zabývají tragickým případem z brněnské garáže, kde SUV přejelo a usmrtilo ležícího muže. Zatímco řidič podle vyšetřování neměl šanci nehodě zabránit, protože oběť při vjezdu do...

30. září 2025  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.