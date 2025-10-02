Pět obviněných po razii u jihomoravských silničářů, jde o manipulaci se zakázkami

„Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů bez DPH,“ řekl dnes dozorující náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radim Dragoun.
Obvinění čelí podezření z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, dva z nich také z přijetí úplatku. „Je dovozováno naplnění znaků pro použití vyšší trestní sazby ,“ uvedl Dragoun s tím, že obviněným hrozí dva až osm let vězení.
Po úterní razii skončili zadržení ve vazbě, později je policisté propustili na svobodu. Návrh na jejich vzetí do vazby nepodali.
|
Razie NCOZ u jihomoravských silničářů. Jde o zakázky na dopravní stavby
Podle informací iDNES.cz zadržela policie v úterý šéfa blanenské pobočky silničářů Miloše Bažanta. Redakce se s ním pokusila spojit, dosud má však nedostupný telefon.
Stejně tak je už třetí den mimo signál i mobil ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Ten byl před nástupem do čela organizace politikem Sociální demokracie, dopravu řešil už jako náměstek hejtmana. Dnes je starostou obce Kobeřice u Brna na Vyškovsku.
Bažant a Hanák s velkou pravděpodobností figurují mezi obviněnými. Redakce se oběma pokoušela ve čtvrtek dopoledne dovolat, telefony mají vypnuté.