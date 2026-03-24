Patříme k sobě, jezdí s námi i na dovolenou, říká o psím šampionovi policistka

  15:30
Policejní pes Auron si se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou, nedávno připsal další významný úspěch. Úřadující mistr republiky dokázal, i přes problém s dočasně ztracenou pachovou stopou, vypátrat sedmadvacetiletého lupiče, který se skrýval nedaleko místa činu.

Co se minulý týden ve čtvrtek stalo?
Policejní důstojník mě s Auronem vyslal k nočnímu vloupání. Pachatel rozbil okno úřadu v jedné části Brna a připravil si tam lup – mobil a bundu. Jenže ho vyrušila přivolaná hlídka a on se dal na útěk. Kolega zajistil místo činu, aby nikdo nevstupoval tam, kde byla položená bunda a mobil, a pes tak mohl chytit pachovou stopu. Auron ji pak sledoval až do nedalekého lesíka, kde jsme lupiče téměř dopadli. On nás ale zřejmě slyšel a utíkal pryč. My jsme mu sice byli v patách, jenže Auron pak pachovou stopu ztratil.

Zaměřili jsme se proto na širší ohledání místa činu, kde měl Auron identifikovat předměty nesoucí pachovou stopu. To se opětovně stalo i s bundou a mobilním telefonem. Auron ale najednou projevil zájem o něco, co bylo schované pod nedalekým stromem v díře. Myslela jsem si, že tam leží jen nějaká věc, ale on se tam skrýval samotný pachatel.

Policejní pes Auron. (24. března 2026)
Policejní pes Auron se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou. (24. března 2026)
Policejní pes Auron se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou. (24. března 2026)
Policejní pes Auron se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou. (24. března 2026)
Policejní pes Auron se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou. (24. března 2026)
11 fotografií

Auron ale má na kontě dokonce i pomoc při vypátrání pachatele pokusu o vraždu. Jak se tehdy na odhalení podílel?
Vypracoval pachovou stopu, tedy označil předměty, ze kterých se bral genetický materiál, díky čemuž policejní operativci následně vypátrali pachatele.

Auronovi je osm let. Získal titul mistra republiky ve služební kynologii. Co bude dál?
Zatím je ve výborné kondici, takže ještě pár let určitě bude sloužit. Výcvik každopádně trvá celý život. Auron se i dnes neustále něco učí, pořád na něčem pracujeme.

Vašeho parťáka nevychováváte od štěňátka. V kolika letech a za jakých okolností se k vám dostal?
Auron byl zařazen u tehdejšího vedoucího oddělení služební kynologie, který před třemi a půl lety odcházel ze zdravotních důvodů do výslužby a o psa už se nemohl starat.

Po jak dlouhé době jste věděla, že Auron je ten pravý pes pro vás a vy jste pro něj ta pravá psovodka?
Okamžitě. Hned jsem se do něj zamilovala. Od začátku nám to spolu šlapalo. Předtím jsem měla německého ovčáka, ale s ním to bohužel kvůli jeho zdraví nevyšlo.

Jaké předpoklady musí splňovat pes, aby byl vhodný ke kynologickému výcviku?
Samozřejmostí je dobrý zdravotní stav a fyzická kondice. Pak také záleží na povaze psa. Je potřeba, aby byl motivovatelný – hračkou nebo potravou. Důležitou roli rovněž hraje lovecký a obranný pud.

Jak dlouho trvá policejní výcvik takového psa?
Dá se říct, že celý život. Minimum jsou však dva až tři roky tréninku, než jej můžeme použít při výjezdu. Začíná se hned s malým štěňátkem. Kritickým momentem je puberta, kdy pes zkouší hranice, co všechno si může dovolit. I když je pravda, že tuto fázi jsme s Auronem měli taky, a to už byl starší. Jakmile mu jsou čtyři roky a více, tak má dostatečné zkušenosti k plnému výkonu služby.

Jak dlouho se výcviku psů věnujete?
Celý život. Narodila jsem se do rodiny policejního psovoda a od malička jsem byla obklopená psy. Byť jsem původně nechtěla jít ve šlépějích tatínka a začala jsem pracovat v jiném oboru, nakonec jsem se rozhodla změnit povolání. U policie jsem asi šest let a nastupovala jsem s tím, že se chci stát psovodem. Auron u mě dnes bydlí, trávím s ním veškerý čas. Jezdí se mnou a manželem i na dovolenou. I ve dnech, kdy mám volno, jsem se psem venku a cvičíme.

Může se stát, že by psovod dostal přiděleného psa, se kterým by se mu nepodařilo navázat vztah a výcvik by musel přerušit?
Stát se to určitě může. Ale já jsem měla obrovské štěstí a s Auronkem jsme si padli do oka. Opravdu mě miluje. Patříme k sobě jako hrnec a poklička.

Patříme k sobě, jezdí s námi i na dovolenou, říká o psím šampionovi policistka

Policejní pes Auron se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou...

Policejní pes Auron si se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou, nedávno připsal další významný úspěch. Úřadující mistr republiky dokázal, i přes problém s dočasně...

24. března 2026  15:30

Městský úřad v Židlochovicích po hackerském útoku částečně obnovil provoz

