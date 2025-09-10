Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Autor:
  13:16
Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si paní všiml a usoudil, že je agentkou cizí mocnosti. Za pokus o vraždu a nedovolené ozbrojování mu hrozí až 20 let vězení. Aktuálně je ve vazbě.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Bál se, že žena vykonává nějakou trestnou činnost a usiluje mu o život. Obavy zřejmě umocnil i fakt, že delší dobu nebral předepsané léky,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že střelec měl zbraň nelegálně a vyjádřil lítost.

Žena postřelení do hlavy přežila pravděpodobně jen díky tomu, že i přes své velmi těžké zranění zvládla ještě zavolat příbuzným. Ti okamžitě kontaktovali záchrannou službu. Ve vážném stavu leží aktuálně v nemocnici.

Při střelbě v Brně odpoledne zemřel člověk, druhý je těžce zraněný

Kriminalisté hned po střelbě začali zjišťovat okolnosti ženina zranění, vyslýchat svědky a ohledávat místo činu. Na stopu střelce narazili třetí den prověřování, když si jeden z nich všiml v systému aktuálně zaevidovaného nálezu zbraně na Znojemsku.

„Nalezl ji zaměstnanec sběrny v kovovém odpadu a nahlásil to vedoucímu, ten obratem informoval policisty. Kriminalisté vyrazili na místo a zjistili, že revolver do kovového odpadu přimíchal řidič firmy, který do provozovny přivezl odpad,“ popsal mluvčí.

Potom už byla podle něj cesta ke střelci rychlá. Podezřelého muže usvědčovaly také kamerové záznamy z okolí.

22. října 2019

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (53 příspěvků)

Nejčtenější

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

10. září 2025  13:16

Auto prorazilo vchod drogerie a mezi regály smetlo ženu. Řidič si spletl pedály

Do prodejny drogerie v Letovicích na Blanensku vjel v úterý s autem pětaosmdesátiletý řidič. Nehoda se stala, když se venku snažil zaparkovat, jenže si spletl pedály a místo brzdy sešlápl plyn....

10. září 2025  11:54

Radní upravil majetková přiznání. Zapomněl jsem na sedm milionů od otce, tvrdí

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) se ocitl v podezření kvůli nesrovnalostem v příjmech a výdajích. Poté, co se novináři začali o záležitost zajímat, upravil svá již podaná majetková...

10. září 2025  9:05

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

10. září 2025  6:02

Dostal obuškem a skončil ve vazbě. Po 42 letech se muž dočkal rehabilitace

V roce 1983 jej po zmařeném tajném koncertu v Žabčicích na Brněnsku přetáhli příslušníci Veřejné bezpečnosti obuškem a na tři měsíce zavřeli do vazby. U soudu pak Jan Dvorník dostal podmínku na 1,5...

9. září 2025  15:30

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

Divočákům zachutnalo na fotbalovém hřišti, rozryli ho podruhé za čtyři dny

Z nevítaných návštěv divokých prasat na fotbalovém hřišti v brněnském Jundrově se stává nepříjemná tradice. Minulý pátek trávník rozryli tak, že se na něm nedá hrát. V pondělí večer se divočáci na...

9. září 2025  14:25

Chceme stadion za Lužánkami, shodli se brněnští politici. Potřebují však studii

Fotbalové utkání připomínala atmosféra dnešního jednání brněnského zastupitelstva, na nějž dorazila asi dvacítka fanoušků zdejší Zbrojovky orodovat za výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Přání v...

9. září 2025  12:09,  aktualizováno  13:07

Jak šel orloj na vandr... Brněnské sochy vysmívané přezdívkami mají své průvodce

Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen...

9. září 2025  11:13

Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Mnoho let byli lidé v obci Suchý na Blanensku zvyklí vynášet odpad do společných kontejnerů na návsi. Ostatně odvoz odpadků si malá vesnice dosud řešila svépomocí. Obecní pracovník nastartoval...

9. září 2025  6:23

Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno byla zavřená

Tragická srážka dodávky s kamionem uzavřela v pondělí odpoledne na čtyři hodiny dálnici D2 ve směru na Brno. Při nehodě kousek od Brna zemřel řidič dodávky, odklon policisté organizovali na 11....

8. září 2025  17:04,  aktualizováno  20:02

Neházejte nedopalky z balkonů, apeluje starostka. Od jednoho vyhořela lodžie

Nejen zápach a nepořádek způsobují nedopalky, které odhazují kuřáci z balkonů. V Brně kvůli jednomu zbytku cigarety vyhořela lodžie a vznikla tak škoda za stovky tisíc korun. Policisté zatím viníka...

8. září 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.