Své bývalé přítelkyni psal Michal Vafek z Třebíče opakovaně nenávistné zprávy, v níž jí hrozil smrtí. Poté, co ji loni v červenci čtyřikrát bodl nožem, od ní byla jen krůček. Přežila jen díky rychlému převozu do nemocnice. Za pokus o vraždu poslal muže brněnský krajský soud ve středu na 16 let do vězení.