Konflikt mezi bezdomovci skončil pokusem o vraždu, zraněného nechali na místě

„Mezi čtveřicí bezdomovců došlo na neobývané a především poničené chatě na okraji městské rekreační oblasti poblíž Bosonoh ke konfliktu. Na místě zůstal zraněný čtyřiapadesátiletý muž,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Při strkanici bezdomovců spadl jeden do Vltavy, kumpáni bezvládné tělo ignorovali
Zbývající trojice aktérů konfliktu ve věku od 38 do 46 let z místa sice odešla, ale policisté je krátce po incidentu nedaleko zadrželi. Mezi nimi byla i jedna žena.
Při útoku hrál roli nůž. Muž utrpěl bodná zranění na krku a zádech. První pomoc mu poskytli policisté, následně si jej převzali záchranáři.
„Napadený muž byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice, kde se prakticky okamžitě podrobil složitému chirurgickému zákroku. Kriminalisté se případem nadále zabývají,“ uvedl mluvčí.
Zadržení byli schopni výslechu až v pátek. Dříve to neumožňoval jejich stav zapříčiněný pravděpodobně alkoholem.