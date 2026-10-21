Hádka o telefon se zvrhla. Žena jen zázrakem přežila 24 ran nožem

Poškozené, která je legálně muž, ale vystupuje pod ženským jménem, způsobili podle obžaloby dvaačtyřicetiletý Pavel Filip s osmatřicetiletou Lenkou Honkovou bodné rány na hlavě, krku, trupu a na ruce. Zasadili jí třeba i dlouhou ránu na krku, další velkou na obličeji či rány, které dělily milimetry od zasažení životně důležitých orgánů. Zázrakem přežila.
Alkohol obstaral toho dne pro Honkovou i jejího přítele Filip, který má jako jediný z trojice alespoň minimální příjem. Popíjeli už od předchozího dne, a jelikož slavili narozeniny, došli do obchodu doplnit zásoby a pak pokračovali. Po nějaké době si Honková se svým přítelem všimli, že jim oběma chybí mobily, z čehož vznikla napřed slovní potyčka, ve které poškozenou osočovali z krádeže. Poté přítel Honkové reagoval několika údery do poškozené, která spadla na zem.
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Na to už navázal Filip, který se s útoky přidal. „Myslel jsem, že ji jen mlátí, napřed jsem neviděl, že má nůž,“ popsal přítel Honkové Václav Š., který nakonec z ničeho obžalovaný nebyl. „Nemáme žádné důkazy, že by se nějak přidal do vražedného chování, má jen přestupek z napadení,“ upřesnil státní zástupce Marek Vagai.
Podle poškozené ji Filip držel zezadu, k čemuž ho Honková prý pobízela a sama ji začala bodat zepředu.
„Nejdříve řešili telefony, potom peníze, a pak že mi zabijou psa,“ doplnila pobodaná žena. Podle ní věděli, že zrovna brala peníze a viděli její peněženku, když šli nakoupit a útokem ji chtěli okrást.
Oba obžalovaní totiž za sebou mají několik záznamů, převážně majetkového charakteru. Oba si již prošli vězením, Filip také musel vykonávat obecně prospěšné práce.
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Filip se rozhodl nevypovídat, Honková i Václav Š. ale odmítají to, že by se snažili krást. „Je to lež ze strany obžaloby,“ dodali. Svědectví klíčové osoby, a to přítele pobodané Vincenta G., mělo na dnešním jednání být taktéž projednáno. Obhajoba útočníků ale podala žádost o přeložení z důvodů nových informací z dnešního jednání.
Honková odmítá i samotnou vinu. Podle ní v místnosti, kde došlo k napadení poškozené, v době útoku nožem už nebyla. I přesto ale utekla společně s Filipem a svým partnerem poté, co zjistili, že přítel pobodané šel zavolat pomoc. „Myslela jsem si, že šel zavolat Rusáky, které na Filipa už v minulosti zavolala, a z toho sotva vyvázl se zdravou kůží,“ vysvětlovala. Policie je ale zanedlouho dopadla.
Oba obžalovaní jsou bezdomovci a dlouhodobí alkoholici, oba trpí i disociální poruchou osobnosti, která se projevuje sníženou empatií a emočností. Filip také trpí sníženou inteligencí, která je způsobena dlouhodobým užíváním alkoholu a pervitinu, a vysokými a společensky nebezpečnými sklony k agresivitě a má velmi nízkou šanci resocializace.
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Oba jsou stíháni vazebně a Filip nedostal ani právo požádat o stíhání na svobodě. Honková tuto možnost využila. „Stávající vazba mi dala impuls se zamyslet nad svým životem a chtěla bych si vzít dceru zpátky a najít si stálou práci,“ rozplakala se před soudcem.
To jí ale senát Krajského soudu v Brně zamítl. „Obžalovaná je stále stíhána za závažnou trestnou činnost a vzhledem k tomu, že je bezdomovkyně bez pevného zázemí či příjmu, dlouhodobě závislá na alkoholu a že se snažila z místa činu utéci, tak to pro nás nebylo dostatečně přesvědčivé,“ uvedl soudce Petr Jirsa.
Soud bude pokračovat svědectvím Vincenta G. a soudními znalci v oblasti psychologie. Podle zákona jim za pokus o vraždu hrozí až 18 let ve vězení.