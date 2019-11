Zlaté ruce i strašidelné nádoby. Incký poklad nabízí drahocenné skvosty

Poklad Inků v Brně Výstava je od 1. listopadu až do konce ledna 2020 otevřená v pavilonu C brněnského výstaviště.

Představuje stovky originálních, nejen zlatých exponátů pocházejících z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací.

Vzácný poklad poprvé opustil hranice jihoamerického kontinentu, aby mohl být vystaven v Evropě a prezentoval tak dlouhou historii Peru.

Výstava je přístupná denně od 9 do 20 hodin.

Ve všední dny dospělí za vstupenku zaplatí 300 korun, o víkendu 350. Snížené vstupné pro seniory a studenty je 250, respektive 300 korun o víkendu. Děti do pěti let mají vstup zdarma.

Exponáty doplňuje výklad v audioprůvodci.