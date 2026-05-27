Strážníci přistihli zloděje pokémonů. Jejich výmluvě neuvěřili

„Kolegové je našli klečet před přístrojem, z něhož po zaplacení vypadávají balíčky s kreslenými japonskými postavičkami. Ruce měli zasunuté do výdejního otvoru a na podlaze vedle nich ležel zavírací nůž,“ popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Mladíci hlídce tvrdili, že automat nefunguje, protože po zaplacení čtyř tisíc korun kartičky nedostali. „Nemůže nám to propadnout,“ zdůrazňoval jeden z přistižených.
Strážníci je upozornili, že než aby se pokoušeli kartičky z automatu získat násilím, je lepší provozovatele kvůli reklamaci kontaktovat.
Sami poté zavolali na telefonní číslo uvedené na přístroji. Od provozovatele se dozvěděli, že stejná dvojice se téhož dne obdobným způsobem pokoušela vloupat do přístroje v jiném nákupním centru Campus Square.
Hlídce navíc poslal fotografie obou mladíků, na základě níž si ověřila, že se jedná o totožné muže. „Naplnit pokémonský slogan ‚pochytej je všechny‘ se tak přistiženým mužům nepodařilo a kolegové je předali jako podezřelé z trestného činu republikovým policistům,“ dodal mluvčí.