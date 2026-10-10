„Pohřešovaní rodina oznámila až dnes. Jde o dítě v ohrožení. Měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a modrý batoh s planetami,“ uvedli policisté.
Chlapec bydlí v Brně, kde také navštěvuje základní školu. Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 centimetrů. Nemá u sebe žádné finanční prostředky, ani mobilní telefon, na sociálních sítích nevystupuje.
Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, se jedná o dítě v ohrožení. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání po chlapci. S případnými informacemi mohou lidé volat linku 158.