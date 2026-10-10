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Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Brna, v pátek se nevrátil ze školy

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  14:26

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policisté vyhlásili pátrání po pohřešovaném dvanáctiletém chlapci z Brna. Otec přišel na policii v sobotu dopoledne s tím, že jeho syn odešel v pátek do školy, po vyučování se však nevrátil domů. Rodina ho do noci hledala, ale nepodařilo se jí ho najít.

„Pohřešovaní rodina oznámila až dnes. Jde o dítě v ohrožení. Měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a modrý batoh s planetami,“ uvedli policisté.

ilustrační snímek

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Chlapec bydlí v Brně, kde také navštěvuje základní školu. Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 centimetrů. Nemá u sebe žádné finanční prostředky, ani mobilní telefon, na sociálních sítích nevystupuje.

Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, se jedná o dítě v ohrožení. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání po chlapci. S případnými informacemi mohou lidé volat linku 158.

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