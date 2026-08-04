Dorazili herci i primátorka. Brno se loučilo s legendárním knihkupcem Ženíškem

Ostré letní slunce přimělo smuteční hosty, aby před samotným obřadem v tichosti hledali úkryt ve stínu stromů či okolních budov. Teprve ve chvíli, kdy se otevřely dveře obřadní síně, se zhruba padesátka přítomných přesunula dovnitř.
Mnozí z nich drželi v rukou jedinou růži, jiní přinesli květiny se stuhou a prostým vzkazem Vzpomínáme. Někteří smuteční hosté pak do sálu tiše vcházeli ještě v prvních deseti minutách rozloučení.
Mezi těmi, kteří se přišli poklonit jeho památce, nechyběli lidé z HaDivadla, herec Jan Kolařík ani brněnská primátorka Markéta Vaňková. Ženíšek nebyl jen mimořádným znalcem literatury a klasické hudby, ale také svéráznou osobností, která po desetiletí patřila k brněnskému kulturnímu životu. Z obyčejného prodeje knih v pasáži Alfa dokázal vytvořit místo, kde se potkávaly břitký situační humor, debaty o Richardu Wagnerovi i nečekaně laskavá lidská setkání.
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Ti, kteří Ženíška znali osobně, jej popisovali jako člověka plného protikladů. Dokázal být přísným kritikem i provokatérem, zároveň však podle přátel mimořádně laskavým člověkem.
„Výrazná a svérázná osobnost, nezavděčil se každému, ani o to asi nestál. Ale právě takoví lidé bývají pro své okolí nezaměnitelní,“ zavzpomínala na sociálních sítích na jeho náturu primátorka Vaňková.
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Jeden z jeho blízkých jej charakterizoval jako „dramatika bez divadla“, který svůj život i práci proměnil v jedno velké originální představení.
Lidé se dnes přišli rozloučit s člověkem, který sice uměl být přísným karatelem, ale jehož duše byla podle přátel neobyčejně čistá a laskavá. Opona za jeho životem se dnes odpoledne zatahuje naposled.