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Dorazili herci i primátorka. Brno se loučilo s legendárním knihkupcem Ženíškem

  15:00
Dnes odpoledne se v Brně uzavřela jedna mimořádná kulturní kapitola. Krátce po jedné hodině se v obřadní síni brněnského krematoria lidé rozloučili s knihkupcem Michalem Ženíškem. Muži, který byl pro mnohé mnohem víc než majitelem prvního soukromého knihkupectví v zemi, přišli vzdát poslední hold přátelé, osobnosti kulturního života i věrní zákazníci.
Brno se loučilo s knihkupcem Michalem Ženíškem, který zemřel minulé úterý ve věku 73 let. Patřil k významným osobnostem brněnské kulturní scény, své knihkupectví provozoval přes tři dekády až do roku 2023. (4. srpna 2026)
Brno se loučilo s knihkupcem Michalem Ženíškem, který zemřel minulé úterý ve věku 73 let. Patřil k významným osobnostem brněnské kulturní scény, své knihkupectví provozoval přes tři dekády až do roku 2023. (4. srpna 2026)
Brno se loučilo s knihkupcem Michalem Ženíškem, který zemřel minulé úterý ve věku 73 let. Patřil k významným osobnostem brněnské kulturní scény, své knihkupectví provozoval přes tři dekády až do roku 2023. (4. srpna 2026)
Brno se loučilo s knihkupcem Michalem Ženíškem, který zemřel minulé úterý ve věku 73 let. Patřil k významným osobnostem brněnské kulturní scény, své knihkupectví provozoval přes tři dekády až do roku 2023. (4. srpna 2026)
Brno se loučilo s knihkupcem Michalem Ženíškem, který zemřel minulé úterý ve věku 73 let. Patřil k významným osobnostem brněnské kulturní scény, své knihkupectví provozoval přes tři dekády až do roku 2023. Na snímku herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek (4. srpna 2026)
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Ostré letní slunce přimělo smuteční hosty, aby před samotným obřadem v tichosti hledali úkryt ve stínu stromů či okolních budov. Teprve ve chvíli, kdy se otevřely dveře obřadní síně, se zhruba padesátka přítomných přesunula dovnitř.

Mnozí z nich drželi v rukou jedinou růži, jiní přinesli květiny se stuhou a prostým vzkazem Vzpomínáme. Někteří smuteční hosté pak do sálu tiše vcházeli ještě v prvních deseti minutách rozloučení.

Mezi těmi, kteří se přišli poklonit jeho památce, nechyběli lidé z HaDivadla, herec Jan Kolařík ani brněnská primátorka Markéta Vaňková. Ženíšek nebyl jen mimořádným znalcem literatury a klasické hudby, ale také svéráznou osobností, která po desetiletí patřila k brněnskému kulturnímu životu. Z obyčejného prodeje knih v pasáži Alfa dokázal vytvořit místo, kde se potkávaly břitký situační humor, debaty o Richardu Wagnerovi i nečekaně laskavá lidská setkání.

Dramatik bez divadla, živel i komik. Brno vzpomíná na svérázného knihkupce

Ti, kteří Ženíška znali osobně, jej popisovali jako člověka plného protikladů. Dokázal být přísným kritikem i provokatérem, zároveň však podle přátel mimořádně laskavým člověkem.

„Výrazná a svérázná osobnost, nezavděčil se každému, ani o to asi nestál. Ale právě takoví lidé bývají pro své okolí nezaměnitelní,“ zavzpomínala na sociálních sítích na jeho náturu primátorka Vaňková.

První zákaznicí byla Trumpova žena, prozradil knihkupec Ženíšek v rozhovoru

Jeden z jeho blízkých jej charakterizoval jako „dramatika bez divadla“, který svůj život i práci proměnil v jedno velké originální představení.

Lidé se dnes přišli rozloučit s člověkem, který sice uměl být přísným karatelem, ale jehož duše byla podle přátel neobyčejně čistá a laskavá. Opona za jeho životem se dnes odpoledne zatahuje naposled.

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