Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Autor:
  16:46
Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména jako boss Matějka ze seriálu a filmu Okresní přebor.

Na přání vdovy Ariany Rakové se pohřeb uskutečnil v Brně, k němuž měl Nečas blízko. Rodák z Hodonína, který prožil dětství v Hustopečích na Břeclavsku, zde absolvoval konzervatoř a začínal hrát v Divadle Na provázku.

Na obřad, který byl soukromý, se sjela řada známých osobností. Z herecké branže to byli například Lukáš Vaculík, Matouš Rajmont, David Suchařípa, Jan Kolařík či Regina Řandová. Nečas měl blízko i ke sportu, což dokládala účast bývalých hokejistů Jakuba Voráčka a Ondřeje Pavelce či fotbalistů Vladimíra Šmicra a Luďka Zelenky.

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9. ledna 2026)
Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také herec Lukáš Vaculík s manželkou. (9. ledna 2026)
Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazili mimo jiné herec Matouš Rajmont (vpravo) s fotbalistou Vladimírem Šmicrem (uprostřed). (9. ledna 2026)
Herec Pavel Nečas
Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček (vlevo). (9. ledna 2026)
24 fotografií

Nečas hrál kromě Okresního přeboru například také v seriálech ZOO či Vinaři a filmech 3Bobule nebo Příběh kmotra. Mezi jeho televizní role patří například Mezulán v seriálu Zdivočelá země, zahrál si také v seriálu Černí baroni či hokejistu Kohouta v seriálu Poslední sezóna.

Zemřel na Silvestra odpoledne v Praze. „Ve středu večer jsme zasahovali u muže kolem šedesáti let, který měl náhlou zástavu oběhu. Do příjezdu záchranné služby mu byla po celou dobu poskytována asistovaná první pomoc po telefonu. Ani následně, po třicetiminutové resuscitaci, se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Karel Kirs.

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Jako jeden z prvních zavzpomínal na svého zesnulého kamaráda herec a promotér bojových sportů Matouš Rajmont.

„Každý den se ráno bojím otevírat zprávy, abych se nedozvěděl nějakou tragédii. To, že se dozvím tohle, jsem ale nečekal ani v tom nejhorším snu. Vždyť jsme spolu předevčírem mluvili… To je strašný, Pavle,“ napsal k černobílé fotce Nečase.

1. ledna 2026
