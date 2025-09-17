Jednalo se o plemeno italského corso psa, jehož samec může vážit až 50 kilogramů. „Chovateli se nepodařilo psy zajistit. Ti se po otevření branky vrhli na skupinu veterinárních inspektorů. Jedné inspektorce způsobily vážná zranění, drobná zranění pak i dalším inspektorům,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
„Policisté zjišťují, co kontrole předcházelo, co se dělo na místě a další okolnosti,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.
Psi inspektorku povalili na zem a kousali do ní. Podle Vorlíčka se ženě podařilo psům vymanit a utéct, záhy přijela na místo záchranka a policisté. Záchranáři převezli ženu k ošetření do nemocnice.
„Incident je o to závažnější, že útočící psi neměli zákonem požadované platné očkování proti vzteklině,“ řekl Vorlíček. Zatím není zřejmé, jak budou policisté událost kvalifikovat.
Veterináři upozorňují v souvislosti s incidentem chovatele, že je jejich zákonnou povinností se o psy starat tak, aby byli zvladatelní a nebyli agresivní. Vedení zvířete k agresivnímu chování se posuzuje jako týrání. Stejně tak musejí chovatelé zajistit očkování proti vzteklině.
„Kvůli vyvrácení nebo potvrzení této nebezpečné nákazy mají chovatelé ze zákona povinnost nechat psy bezprostředně po útoku na člověka a následně pátý den po pokousání klinicky vyšetřit soukromým veterinárním lékařem,“ uvedl Vorlíček.
