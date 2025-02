Pohořelice se vzdaly spolkového bydlení, místo něho postaví nájemní byty

„Legislativně bychom byli úplně na hraně, šlo by o velkou partyzánštinu. Záležitost jsme konzultovali s právníky a ti nám to nedoporučili,“ vysvětluje starosta Miroslav Novák (ODS).

Spolkové bydlení na pozemku ve Znojemské ulici město připravovalo ve spolupráci s firmou Explica Consulting, která koncept chystala pro Prahu. Místo výstavby na pěti vybraných parcelách se tam ale projekt nakonec ocitl na mrtvém bodě. Ani to však Pohořelice zprvu neodradilo.

„Osobně bych se do spolkového bydlení pustil, ale někteří kolegové se bojí, protože je zákonem neupravené,“ podotýká pohořelický místostarosta Patrik Pařil (ANO) s tím, že v koalici nakonec převážil názor neriskovat.

Spolek mělo vytvořit město, se kterým by v něm byli budoucí obyvatelé domu. Zájemci museli mít předem připravených 300 až 700 tisíc korun podle velikosti bytu, zbytek by spláceli jako svůj podíl na úvěru, jenž si měl vzít spolek jako celek.

V momentě, kdy by začali bydlet, platili by nájem „sami sobě“, a to v rozmezí například osm až 18 tisíc korun měsíčně. Spekulanty měla odradit předem stanovená pravidla omezující možnost předčasného splacení či přeprodání nebo zastavení podílu.

Za 120 milionů vznikne 44 bytů

Zákonné ukotvení spolkového bydlení ministerstvo pro místní rozvoj nechystá, soustředí se na rozvoj bytových společností s omezeným ziskem, jež by poskytovaly dostupné nájemní bydlení fungující na nekomerčním principu. Jde o jakousi obdobu spolkového bydlení, byť obvykle ve větším měřítku. Resort se inspiruje v zahraničí, třeba v Rakousku nebo Dánsku, kde tyto subjekty spravují okolo pětiny všech bytů.

„Tyto byty bývají nejlepší alternativou pro domácnosti, jež nedosáhnou na vlastní bydlení. Často se také jedná o důvěryhodné a transparentní partnery měst a obcí, kteří v daném území poskytují dostupné bydlení pro obyvatele a klíčové zaměstnance jako učitele či hasiče,“ nastiňuje mluvčí ministerstva Karolína Nová.

Subjekty využívají dlouhodobé úvěry na čtyřicet i více let, což umožňuje nižší nájmy. Základní obrysy mají být hotové na podzim, v další fázi musí následovat politická shoda zakončená úpravou zákonů.

Do té doby Pohořelice čekat nechtějí. Dům se 44 dostupnými nájemními byty hodlají začít stavět letos. Zásadní je pro ně dotace od státu, zda s žádostí uspěly, se dozvědí do konce února. Příspěvek by pokryl 35 procent nákladů, které se v souhrnu vyšplhají přes 120 milionů. Na dalších 55 procent částky si město navíc může vzít zvýhodněný úvěr. Po potvrzení dotace tak začne hledat stavební firmu. Obyvatelé se do nového domu nastěhují v přespříštím roce, oproti tržnímu nájmu zaplatí asi o pětinu méně.

„Projekt je dál určený pro střední třídu, která si nemůže dovolit hypotéku. Na startu vlastní životní etapy se hlavně mladé skupině obyvatel hodí i tato pomoc,“ míní Pařil.

Primárně město zřejmě osloví původní zájemce o spolkové bydlení. V úvahu také připadá, že mezi přednostními skupinami budou i klíčové profese. O způsobu výběru však radnice ještě nemá zcela jasno.