Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo zatočí klikou, uslyší i Shakespeara v hanáčtině. Polívka pokřtil nový poesiomat

  14:20
Připomíná periskop ponorky, má kliku a po jejím otáčení začne mluvit či zpívat. Na Kraví hoře v Brně nově stojí poesiomat, který nabízí básně, hudbu, známé brněnské hlasy i zvuky vesmíru. V pondělí jej poprvé rozezněli autor projektu Ondřej Kobza a herec Bolek Polívka.

Právě Polívkova přítomnost podle Kobzy k projektu dobře sedí. „Snažíme se pořád dívat na svět očima šaška. Tak uvidíme, na co za ten život přijdeme, než umřeme,“ poznamenal Kobza.

V Brně začal v pondělí 20. července 2026 fungovat nový poesiomat. U jeho křtu byl i herec Bolek Polívka.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Polívka vzápětí přidal historku o anglickém herci, kterého se ptali, co podle něj bude po smrti. „Zamyslel se a řekl: Já myslím, že pohřeb,“ pobavil přítomné.

Kdo zatočí klikou, může si poslechnout Skácelovy verše, Shakespeara v hanáčtině nebo vzpomínání spisovatele Milana Uhdeho na Leoše Janáčka. Nechybí ani píseň Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem, podle dramaturga Martina Šedy jakási neoficiální hymna města, která svého času zněla i na brněnském hlavním nádraží.

Vedle Milana Uhdeho a Bolka Polívky propůjčili poesiomatu hlas také skladatel Miloš Štědroň, herci Jan Kolařík, Michal Bumbálek nebo herečka a hudebnice Tereza Maximilián Marečková. Návštěvníci si mohou vybrat z dvacítky nahrávek, které propojují poezii, hudbu, vyprávění i zvukové experimenty. K blízké hvězdárně odkazují i signály vesmírných těles.

Nový poesiomat chce připomenout, že Brno není jen městem funkcionalismu nebo kaváren, ale také literatury, divadla a hudby. Jeho obsah má proto zachycovat kulturní paměť místa a připomínat osobnosti i příběhy, které jsou s Brnem spojené.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak

Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.

Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...

Deset minut a je po vinobraní. Supercela pustošila vinice, zničila velkou část úrody

Poničené vinice Vinařství Kachyňa ve Velkých Bílovicích po řádění středeční...

Dlouhé týdny čekali na pořádný déšť, ale s tím, co přišlo ve středu v podvečer, ani v nejmenším nepočítali. Pásem vinařských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku se prohnala silná supercela, která...

Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili celkem 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká. Přijela i...

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň...

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. Stromy shazují listí, trávníky žloutnou a keře začínají usychat. A nejen na Kraví hoře....

VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce

Ulicí v Prušánkách na Hodonínsku se při středeční bouřce valila řeka plná krup

V malý vodní tok se při středeční bouřce proměnila ulice v Prušánkách na Hodonínsku. Místo aut se po ní valila řeka plná krup. Během několika minut se jich z nebe sneslo tolik, že na zemi na první...

Kdo zatočí klikou, uslyší i Shakespeara v hanáčtině. Polívka pokřtil nový poesiomat

Autor projektu poesiomatu Ondřej Kobza (na snímku vlevo) a herec Bolek Polívka...

Připomíná periskop ponorky, má kliku a po jejím otáčení začne mluvit či zpívat. Na Kraví hoře v Brně nově stojí poesiomat, který nabízí básně, hudbu, známé brněnské hlasy i zvuky vesmíru. V pondělí...

21. července 2026  14:20

Tragická nehoda u Hodonína. Osobní auto se v protisměru čelně střetlo s kamionem

Tragická nehoda u Hodonína. Osobák se v protisměru čelně střetl s kamionem

U Hodonína se v úterý nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě zemřel jeden člověk. Silnice I/55 byla v místě neprůjezdná, objízdná trasa vedla přes Hodonín. Na sociální síti X o tom...

21. července 2026  7:20,  aktualizováno  11:42

Vypusťme Nové Mlýny. Vědci chtějí místo jihomoravských nádrží obnovit lužní lesy

Premium
Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)

Vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží a obnovit v jejich místě přirozenou říční krajinu. S tímto návrhem přišla skupina ekologů a odborníků z Masarykovy univerzity. Podle nich by to prospělo...

21. července 2026,  aktualizováno  10:51

Objížďka objížďky. V Brně opravují hlavní i náhradní spojnici do města

Premium
Uzavřená objízdná trasa Fryčajovy ulice v brněnských Obřanech na snímku ze 20....

Provizorní objízdná trasa mezi poli byla alespoň částečnou útěchou pro některé obyvatele brněnských Obřan, když se loni uzavřela Fryčajova ulice jakožto jediná spojnice do města. Náhradní cesta je...

21. července 2026  10:49

Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak

Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.

Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...

21. července 2026

Brno chce vyklidit 115 garáží. Majitelé mluví o nátlaku, radnice odmítá platit

Premium
Garáže v areálu bývalé cihelny v brněnských Řečkovicích stojí na městských...

Někteří vlastníci více než stovky garáží v bývalé cihelně v brněnských Řečkovicích nesouhlasí s postupem radnice. Ta jim vypověděla nájemní smlouvy a dala na výběr: buď garáže na vlastní náklady...

20. července 2026

Všude je krev. Žena svérázně odbyla volající obchodnici, ta zalarmovala policii

Ilustrační snímek

Šokující telefonát zalarmoval policii. Žena při hovoru s pracovnicí telemarketingové společnosti tvrdila, že právě zabila svého manžela a všude je krev. Když policisté dorazili na místo, zjistili, že...

20. července 2026  15:25

Doživotí za vyvraždění rodiny. Od rozsudku nad Dahlgrenem uplynulo deset let

Kevin Dahlgren u Krajského soudu v Brně (31. května 2016)

Přijali jej mezi sebe a on je za to brutálně zavraždil. Od odsouzení Kevina Dahlgrena na doživotí uplynulo deset let. Případ z května 2013, kdy mladík v Brně vyvraždil čtyřčlennou rodinu svých...

20. července 2026

Uzavřený přechod u hlavního nádraží lidé ignorují. Ve spěchu riskují mezi auty

Kvůli pokračující přestavbě parovodu na horkovod je uzavřený přechod mezi...

Kvůli stavbě je uzavřený přechod mezi brněnským hlavním nádražím a trolejbusovou smyčkou v Benešově ulici. Zatímco většina lidí využívá vyznačenou obchozí trasu, někteří zákaz ignorují. Redakce...

20. července 2026  11:53

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň...

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. Stromy shazují listí, trávníky žloutnou a keře začínají usychat. A nejen na Kraví hoře....

20. července 2026  5:13

Čtrnácté místo na MS v Brně. Mladé basketbalistky se rozloučily prohrou

České basketbalistky do 17 let během utkání s Německem na MS v Brně.

Jeden zápas ze sedmi vyhrály české basketbalové reprezentantky do 17 let na domácím světovém šampionátu v Brně. Po závěrečné porážce 37:63 s Německem svěřenkyním trenéra Richarda Fouska připadlo...

19. července 2026  22:56

Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

Masters of Rock ve Vizovicích. Nedělní bouřka přerušila vystoupení kapely...

V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidovali krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, zajišťovali také nebezpečné stavy a čerpali vodu. Nejvíce...

19. července 2026  17:41,  aktualizováno  21:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.