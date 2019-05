V Brně otevřeli nepřístupné podzemí, připomene příběhy z konce války

Zájemci tak uslyší vzpomínky zpěvačky Evy Pilarové, dramatika Milana Uhdeho, ale i neznámých Brňanů.

„Je to pouze část pamětníků, se kterými Paměť národa mluvila, nebylo možné zpracovat všechny výpovědi. Vybírali jsme příběhy, které jsou opravdu silné. A to bez ohledu na to, zda je vypráví známá, či neznámá osobnost,“ poznamenal David Butula, ředitel jihomoravské sekce Paměti národa.

Podzemní prostory budou k vidění až do 28. června zdarma, ale organizátoři doporučují zarezervovat si místa předem na webu festivalu. Do podzemí není bezbariérový přístup, další část výstavy však zájemci zhlédnou na povrchu náměstí.

Meeting Brno dále nabídne sérii koncertů, divadelních a tanečních představení. Letošním podtitulem je citát Františka Halase: „Teď, když máme, co jsme chtěli.“ Odkazuje na 30 let trvající svobodu v Česku.

Ve Schrott Gallery organizátoři pořádají 7. června diskusi o brněnském disentu. Přijde ombudsmanka Anna Šabatová nebo politik Karel Schwarzenberg (TOP 09).

Program nabízí i procházku po stezce rodiny Löw-Beer nebo autorská čtení. Poutí smíření z Pohořelic do Brna lidé v sobotu 1. června vzpomenou na odsun Němců, poté mohou potkat pamětníky.