VIDEO: Podvodník v úzkých. Svoje fígle omylem zkoušel na policistu ve službě

  10:02
Takového respondenta na druhém konci nejspíš nečekal. Podvodník, který se podle klasického schématu snaží obrat důvěřivé lidi o peníze, tentokrát narazil na toho, s kým se nechce vůbec setkat - policistu. Jihomoravští policisté teď zveřejnili záznam hovoru, aby varovali, jaké triky volající používají.

Podvodník s východoevropským přízvukem začal okamžitě ze sebe chrlit informace, že volá kvůli údajnému investičnímu účtu.

„Pametate si, že máte založený účet u nás? Pred dvoma rokmi jste stvoril učet u našej společnosti pre obchodovani na burze. Máte teraz 250 tisíc korun,“ líčí muž s jasným dialektem smyšlený příběh.

Organizovaný zločin po telefonu. Nejsou to amatéři ze sklepa, říká kriminalista

I když mu policista odpoví, že o ničem takovém neví, podvodník neustává a říká, že se musí zapojit do kryptoměnové sítě. Podvodník se snaží získat důvěru a popisuje, že mu ve všem pomůže.

Když následně přeruší svůj monolog, přichází na řadu policista „Odkud voláte?“ ptá se. Odpověď je nejdříve z Česka, ale když chce upřesnit, z jakého konkrétního města, nastane chvíle mlčení, pak ale přece jen zazní. „Z Martine,“ zmíní muž slovenské, nikoli české město.

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Policista začíná přebírat kontrolu nad telefonátem, za pár sekund přijde trumf. Když mu vysvětlí, že řídí a nemůže mu nadiktovat v tu chvíli údaje, co potřebuje, domluví se, aby zavolal později.

A policista začne diktovat, na jaké číslo se má ozvat: „Jedna, pět, osm. 158, to je policie. Chtěl bych vám říct, že jste se dovolal na telefon Policie České republiky,“ smečuje příslušník.

Podvodník už se na nic nezmůže a za pár sekund sám hovor ukončí.

Uvěřil, že si ho vezme Sandra Bullock. Naivní Pražan přišel o miliony, prodal i dům
Praskající panelák v Brně půjde k zemi, ve hře je i demolice domů v sousedství

Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy...

Je jedním z nejznámějších městských bytových domů v brněnském Juliánově. Žlutý panelák na adrese Krásného 2, 4 a 6 se „proslavil“ velkými trhlinami a popraskanými zdmi uvnitř. Budova se špatnými...

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

23. prosince 2025  10:02

Filmy, výstavy i bohoslužby. Knihovna roku sídlí u Brna, teď cílí na teenagery

Deset let vede Ivana Brzobohatá knihovnu v Mokré-Horákově na Brněnsku. Za tu...

Knihovna roku může být jen jedna. Tou letošní v Česku se stala Obecní knihovna obce Mokrá-Horákov na Brněnsku. Ta má přitom jedinou zaměstnankyni Ivanu Brzobohatou, pod jejímž vedením se proměnila v...

23. prosince 2025  6:14

Plastové kanystry v přírodě mohou být i k dobru, hnízdí v nich mizející ptáci

Členové Českého svazu ochránců přírody v Břeclavi staví umělá hnízda pro ptáky,...

Zemědělská krajina jižní Moravy není pro mnoho druhů ptáků zrovna přívětivým prostředím. Chybí tu dostatek vhodných přírodních prvků se stromy a keři, jako jsou remízky nebo větrolamy, kam by se...

22. prosince 2025  16:52

Bez mobilů zůstali uvěznění v sauně, trojici zachránily moderní technologie

Sauna je jistou formou životabudiče! Stačí jen poznat její krásy, všechny...

Důvtip a moderní technologie pomohly z problémů trojici z Brněnska. Dvě ženy a muž zůstali kvůli závadě na dveřích uvězněni uvnitř sauny, z rozpálené pasti je vysvobodila vymoženost v podobě...

22. prosince 2025  13:28

Tramvaje jsou zpět, auta ještě musejí počkat. Podívejte se na opravenou Údolní

Údolní ulicí, která spojuje centrum Brna s Kraví horou, od soboty 20. prosince...

Po téměř 16 měsících oprav se do Údolní ulice v Brně vrátily tramvaje a trolejbusy. Výluka komplikovala hromadnou dopravu mezi centrem města a Kraví horou, hůř se dostávalo třeba k porodnici na...

22. prosince 2025  10:38

Praskající panelák v Brně půjde k zemi, ve hře je i demolice domů v sousedství

Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy...

Je jedním z nejznámějších městských bytových domů v brněnském Juliánově. Žlutý panelák na adrese Krásného 2, 4 a 6 se „proslavil“ velkými trhlinami a popraskanými zdmi uvnitř. Budova se špatnými...

22. prosince 2025  5:42

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Jak se nově prodává kratom? Vyšší cena, dojíždění i dítě nechané před prodejnou

Jednou z dvanácti licencovaných prodejen kratomu v Brně je obchod...

Ještě nedávno si mohl kratom koupit téměř kdokoliv. Tato éra volnosti skončila letos v listopadu, kdy byl zařazen mezi psychomodulační látky. Prodej je tak nově možný jen v licencovaných obchodech a...

21. prosince 2025

Dostavba Dukovan změní široké okolí. Obce chystají nové domy, školy i kadeřnictví

Jaderná elektrárna Dukovany

Stovky až tisíce nových obyvatel přibudou podle předpokladů v obcích a městech v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dostavba se naplno rozjede v roce 2029. Být by mezi nimi měli jak dočasní...

20. prosince 2025  14:04

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Vybíravé tygřici to s jejími partnery nevyšlo, teď ji zoo nechala utratit

Tygřice Satu v Zoo Brno.

Po dvě dekády mohli návštěvníci brněnské zoologické zahrady vídat v tamním výběhu samici tygra sumaterského Satu. I když si od ní zoo od začátku slibovala, že by mohla mít mláďata, nikdy to i přes...

19. prosince 2025  13:51

Přetížené vozy ničí provizorní most v Břeclavi. Můžeme ho zavřít, varují silničáři

Řidiči v Břeclavi musí dnes jezdit po provizorní konstrukci, nový most se...

Minimálně 35 kilometrů dlouhá objížďka čeká řidiče, pokud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavře provizorní mostní konstrukci na hlavním tahu přes Břeclav. Ta je v provozu od konce léta, kdy se...

19. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  13:33

