Žena poslala podvodníkům deset milionů, většina peněz byla z účtu zaměstnavatele

Autor:
  14:33
Pomyslné bingo trefili podvodníci, když ve středu telefonicky kontaktovali ženu z Blanenska. Díky smyšlené legendě o potřebě ochrany peněz na účtu se jim totiž od ní podařilo získat dohromady bezmála 10 milionů korun. Většina sumy přitom pocházela od instituce, kde podvedená pracuje a k jejímuž účtu měla dispoziční práva.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ženě zavolal neznámý muž, který se představil jako policista z Šumperku a upozornil ji, že se někdo pokouší sjednat si bankovní půjčku na její jméno. Na tamní pobočku údajně přišel muž s notářsky ověřenou plnou mocí, ale kvůli podezřívavosti fiktivní bankéřky raději i s plnou mocí utekl.

V tomhle momentu měl podvodník štěstí, protože žena zrovna postrádala své doklady a bála se, že je někdo může zneužít. „Následoval už standardní psychologický nátlak po telefonu, při kterém se na straně podvodníků střídali falešní policisté, pracovník banky a bezpečnostní technik. Ženu dále instruovali, jak zabezpečit svůj účet,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.

Dva miliony předala v hotovosti. Ředitelka brněnské školky naletěla podvodníkům

Na základě pokynů údajného pracovníka České národní banky žena převedla z vlastního účtu přes 800 tisíc korun do „úschovny“. Podvodníci ji poté přesvědčili, že musí ještě zabezpečit všechny účty, k nimž má přístup.

A i v této situaci měli neuvěřitelné štěstí. Žena totiž disponovala právy k účtu instituce, v níž pracuje. Od zaměstnavatele převedla téměř devět milionů.

„Několikahodinový nátlakový hovor pak poškozenou natolik ovlivnil, že svolila s instalací programu na vzdálenou správu svého počítače. Teprve po ukončení všech hovorů znejistěla, situaci začala řešit s bankou i na policii. Na záchranu peněz však bylo pozdě. Celková škoda se pak vyšplhala na bezmála 10 milionů,“ uvedl mluvčí.

Falešný bankéř vysával ze seniorů peníze. Muž na podvod naletěl už podruhé

V pátek odpoledne kriminalisté informovali, že se jim ve spolupráci s bankou podařilo zajistit 1,7 milionu. „Po pachatelích i nadále pátráme,“ dodal Šváb.

Zachovejte chladnou hlavu, radí policie

Policisté zdůrazňují, že v podobných případech je jednoduchým opatřením včasné ukončení hovoru a použití chladné hlavy pro vyhodnocení situace.

„Přesuny peněz na zabezpečené účty jsou nesmysl. Pokud si nebudete jistí, kontaktujte banku, známého, policii. Nikdy nedávejte k dispozici citlivé údaje, na nic neklikejte ani neinstalujte žádné programy,“ shrnul mluvčí.

Lidé nemají podle policistů podléhat přesvědčení, že vždy dokážou podvodníky odhalit. Ti totiž umí být velmi přesvědčiví, dokážou napodobit či zfalšovat telefonní čísla, poslat věrohodně vypadající potvrzení, předvolánky k výslechu a podobně. Umí člověka dostat do stresové situace, kdy nedokáže dostatečně racionálně myslet.

26. listopadu 2025

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

Žena poslala podvodníkům deset milionů, většina peněz byla z účtu zaměstnavatele

ilustrační snímek

Pomyslné bingo trefili podvodníci, když ve středu telefonicky kontaktovali ženu z Blanenska. Díky smyšlené legendě o potřebě ochrany peněz na účtu se jim totiž od ní podařilo získat dohromady bezmála...

16. ledna 2026  14:33

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:27,  aktualizováno  13:49

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Zraněného speleologa pustili z nemocnice, do osudné jeskyně se chce vrátit

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

Speleologa Václava Adamce zachráněného v jeskyni v Moravském krasu v pátek propustili z Fakultní nemocnice Brno. Čekat ho bude rehabilitace. Informoval o tom mluvčí nemocnice Pavel Žára. Ze soboty na...

16. ledna 2026  11:53

Silničáři strhnou další most na D1, kvůli demolici uzavřou ulici s Makrem či Lidlem

Víkendová demolice dálničního mostu u přestavované křižovatky D1 a D2 uzavře...

Další dálniční most půjde k zemi v souvislosti s přestavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Silničáři kvůli demolici uzavřou frekventovanou Kaštanovou ulici, která slouží jako výpadovka...

16. ledna 2026  10:13

Družstevní byty na kraji Brna obsadí i singles, pro rodiny jsou často malé

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:47

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Po skalpu Nymburka kruté vystřízlivění. Neakceptovatelný výkon, zuřil kouč Brna

Viktor Půlpán z Basketu Brno během utkání s USK Praha.

Basketbaloví vicemistři z Brna nenavázali na úterní pohárový triumf nad Nymburkem a v dohrávce 13. ligového kola prohráli v Praze s USK 83:95. V NBL to pro aktuálně třetí tým soutěže byla druhá...

15. ledna 2026  21:11,  aktualizováno  22:12

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Za osm let poprvé v akci. Rolba na Brněnské přehradě už chystá bruslařský okruh

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. A tak stála osm let zaparkovaná. Malá pásová rolba, od které si Brňané...

15. ledna 2026  15:46

Děti si na chemii musejí sáhnout. Kuchyně je plná pokusů, říká popularizátor

Premium
Tomáš Opravil z brněnského Vysokého učení technického se snaží ve svých show...

Mnohým znepříjemňovala školní léta, pro někoho jsou vzpomínky na ni strašákem dodnes. Chemie zkrátka nemá nejlepší pověst, a není divu, že někteří učitelé zasvětili její popularizaci velkou část...

15. ledna 2026

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.