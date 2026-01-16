Ženě zavolal neznámý muž, který se představil jako policista z Šumperku a upozornil ji, že se někdo pokouší sjednat si bankovní půjčku na její jméno. Na tamní pobočku údajně přišel muž s notářsky ověřenou plnou mocí, ale kvůli podezřívavosti fiktivní bankéřky raději i s plnou mocí utekl.
V tomhle momentu měl podvodník štěstí, protože žena zrovna postrádala své doklady a bála se, že je někdo může zneužít. „Následoval už standardní psychologický nátlak po telefonu, při kterém se na straně podvodníků střídali falešní policisté, pracovník banky a bezpečnostní technik. Ženu dále instruovali, jak zabezpečit svůj účet,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.
Na základě pokynů údajného pracovníka České národní banky žena převedla z vlastního účtu přes 800 tisíc korun do „úschovny“. Podvodníci ji poté přesvědčili, že musí ještě zabezpečit všechny účty, k nimž má přístup.
A i v této situaci měli neuvěřitelné štěstí. Žena totiž disponovala právy k účtu instituce, v níž pracuje. Od zaměstnavatele převedla téměř devět milionů.
„Několikahodinový nátlakový hovor pak poškozenou natolik ovlivnil, že svolila s instalací programu na vzdálenou správu svého počítače. Teprve po ukončení všech hovorů znejistěla, situaci začala řešit s bankou i na policii. Na záchranu peněz však bylo pozdě. Celková škoda se pak vyšplhala na bezmála 10 milionů,“ uvedl mluvčí.
V pátek odpoledne kriminalisté informovali, že se jim ve spolupráci s bankou podařilo zajistit 1,7 milionu. „Po pachatelích i nadále pátráme,“ dodal Šváb.
Zachovejte chladnou hlavu, radí policie
Policisté zdůrazňují, že v podobných případech je jednoduchým opatřením včasné ukončení hovoru a použití chladné hlavy pro vyhodnocení situace.
„Přesuny peněz na zabezpečené účty jsou nesmysl. Pokud si nebudete jistí, kontaktujte banku, známého, policii. Nikdy nedávejte k dispozici citlivé údaje, na nic neklikejte ani neinstalujte žádné programy,“ shrnul mluvčí.
Lidé nemají podle policistů podléhat přesvědčení, že vždy dokážou podvodníky odhalit. Ti totiž umí být velmi přesvědčiví, dokážou napodobit či zfalšovat telefonní čísla, poslat věrohodně vypadající potvrzení, předvolánky k výslechu a podobně. Umí člověka dostat do stresové situace, kdy nedokáže dostatečně racionálně myslet.
26. listopadu 2025