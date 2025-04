Žena pomohla seniorovi s výběrem peněz, s naditou obálkou pak odešla pryč

Žena ve věku kolem čtyřiceti let si minulé pondělí v dopoledních hodinách vyhlédla staršího muže v prostorách pošty v Obchodním centru Letmo poblíž hlavního brněnského nádraží.

„Oslovila ho s tím, že je z romské asociace pomáhající seniorům a nabídla mu pomoc s výběrem peněz. Osmdesátiletý muž souhlasil,“ popsala policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Žena vložila vybranou částku 30 tisíc korun do papírové obálky, kterou umístila do mužovy tašky na kolečkách. Poté spolu sjeli s výtahem do přízemí. Místo rozloučení však podvodnice osmdesátníkovi sdělila, že ještě raději překontroluje, zda je obálka skutečně v tašce. A když ji vytáhla, odešla s ní bezostyšně pryč.

„Žena snědé pleti s černým drdolem a červenými dioptrickými brýlemi je nyní v hledáčku policie. Rovněž apelujeme na občany, aby byli v podobných situacích obezřetní,“ uvedla Cejnková.