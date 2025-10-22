Prodával cizí jachty, viní muže. Složité machinace u soudu vysvětloval hodinu

Devětačtyřicetiletý Igor Krajčovič podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu nepatřily, některou i opakovaně. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech, část na podvodech. Případ ve středu otevřel Krajský soud v Brně. Muž, jemuž za několik trestných činů hrozí až deset let vězení, vinu odmítá.
Slovák Krajčovič podle státního zástupce Petra Mazálka zhruba v letech 2017 až 2018 jako jednatel společnosti s ručením omezeným opakovaně uzavíral smlouvy na prodej námořních jachet, ale nebyl jejich vlastníkem. Šlo o pět jachet a také o menší čluny. Poškozených je asi deset, včetně několika úvěrových společností.

Krajčovič si na některé z jachet vzal úvěr, přičemž uváděl, že je jejich výhradním majitelem, což kvůli zástavám nebyl. V případech úvěrových podvodů jde o škodu za 32 milionů korun, v případě podvodů za 50 milionů korun. V souvisejících případech stojí muž před soudem i na Slovensku.

Muže obžalovaného z podvodů policie zadržela u Korfu, utíkal na lodi

„Opakovaně prodával námořní jachty, zatěžoval je zástavními právy nebo jinými věcnými právy a poškozeným tyto skutečnosti zamlčoval. V podstatě docházelo k opakovaným prodejům a opakovaným zástavám toho samého majetku bez vědomí poškozených,“ upřesnil žalobce. Doplnil, že obžalovaný k podvodům v některých případech používal i padělané listiny, aby kupce ujistil, že se opravdu stali majiteli.

Krajčovič uvedl, že se cítí nevinen. U soudu složité machinace převodů, smluv a úvěrů vysvětloval přes hodinu. Podle něj byla chyba například v tom, že některá plavidla byla dodána pozdě, a on se to snažil zachraňovat. A také jeho firmu, která byla ve finančních potížích.

„Nikdy jsem neměl v úmyslu někoho poškodit, abych z někoho vylákal peníze, něco mu nevrátil,“ uvedl před soudem. Kromě úvěrového podvodu a podvodu jej žalobce viní i z padělání veřejné listiny.

Hlavní líčení je ve dvou termínech nařízeno i na listopad, není ale předpoklad, že v tomto termínu soud i rozhodne.

