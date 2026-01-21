Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

,
  16:57aktualizováno  17:46
O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na její jméno někdo chtěl vzít bankovní půjčku, a naposílala jim skoro deset milionů korun. Téměř devět milionů patřilo právě škole, podle informací iDNES.cz byla podvedenou její ředitelka.

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku | foto: město Blansko

Ta měla ve středu vypnutý mobilní telefon, její pevnou linku nikdo nezvedal. Ředitelka už na svůj post podle dvou zdrojů iDNES.cz rezignovala.

„Nemohu vám nic potvrdit. V úterý příští týden zasedne rada, která se bude situací ve škole zabývat včetně personálních otázkek,“ řekl starosta města Jiří Crha (ODS). Ředitelka šéfovala škole od srpna 2024, kdy ji jmenovali radní po vyhlášeném konkurzu.

Jejího předchůdce Josefa Škvařila, který je dnes ředitelem školy v Lipovci poblíž Blanska, situace v jeho původním působišti vůbec netěší. „Podle mě šlo nejspíš o většinu peněz, které v tu chvíli byli na účtech školy,“ míní Škvařil s tím, že bezmála devět milionů je poměrně vysokou částkou, s níž tato základní škola disponuje.

VIDEO: Podvodník v úzkých. Svoje fígle omylem zkoušel na policistu ve službě

Starosta ubezpečil, že chod školy je zajištěný, zůstává bez omezení a bez přímého dopadu na zaměstnance, žáky či jejich rodiče. O situaci rada jednala rada mimořádně v pondělí večer.

Chybějící peníze radnice škole pošle z rozpočtu města. Nepůjde však o celou sumu, která skončila u podvodníků. „Nebudeme pokrývat odcizené finance z fondů, na nichž si škola šetřila peníze,“ doplnil. I tak ale podle něj půjde minimálně o polovinu ukradené sumy.

Policistům se zatím podařilo ve spolupráci s bankou prozatím zajistit 1,7 milionu korun. Jestli jde o veškeré peníze školy, nebo právě i vlastní úspory ředitelky, to Crha nevěděl. „Prověřujeme, jestli se i na takové případy vztahuje pojistka, kterou máme sjednanoou, ale s největší pravděpodobností tomu tak nebude,“ dodal Crha.

Bývalý ředitel to vnímá skutečně jako chybu jednotlivce, nikoli celého systému. Ten je podle něj navzdory současnému problému nastavený jinak velmi dobře. Když totiž na škole působil jako ředitel a účetní chtěla zaplatit něco z účtu, platbu musel on ještě v závěru před odesláním platby autorizovat. Předpokládá, že podobný mechanismus tam zůstal i po jeho odchodu.

Několikahodinový nátlak po telefonu

Případ se stal minulou středu. Ženě telefonoval neznámý muž, který se představil jako policista ze Šumperka, se smyšlenou legendou, že policie eviduje snahy o sjednání bankovní půjčky na její jméno. Podle policie jí sdělil, že do tamní pobočky banky přišel muž s notářsky ověřenou plnou mocí. Fiktivní bankovní úřednice prý pojala podezření a smyšlený podvodník jí vytrhl plnou moc a z místa utekl.

„Podvodník si tím získal důvěru poškozené, v čemž mu neuvěřitelně pomohl fakt, že poškozená zrovna postrádala své doklady a domnívala se, že posloužily k zneužití. Následoval už standardní psychologický nátlak po telefonu, při kterém se na straně podvodníků střídali falešní policisté, pracovník banky a bezpečnostní technik,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.

Žena poslala podvodníkům deset milionů, většina peněz byla z účtu zaměstnavatele

Ženu dále instruovali, jak si má zabezpečit svůj účet. Podle pokynů dalšího volajícího, který měl být pracovníkem České národní banky, postupně převedla přes 800 tisíc korun ze soukromého účtu na jiné údajně bezpečné účty, kde měly peníze zůstat v úschově do doby obnovení bankovní identity.

Bylo však ještě třeba zabezpečit všechny účty, k nimž měla poškozená přístup. Několikahodinový nátlakový hovor ženu natolik ovlivnil, že svolila s instalací programu na vzdálenou správu svého počítače. K podvodníkům tak zamířily i školní peníze. „Teprve po ukončení všech hovorů znejistěla, situaci začala řešit s bankou i na policii,“ sdělil Šváb. Ve spolupráci s bankou se podařilo zajistit alespoň 1,7 milionu korun.

Podobný případ se loni stal v Brně, kde ředitelka mateřské školy uvěřila telefonátu podvodníků, že peníze zařízení jsou v ohrožení. Domnělým policistům pak předala v hotovosti bezmála dva miliony korun. Krátce před Vánocemi se k této situaci plánovali vrátit brněnští radní, nakonec však tento bod stáhli z jednání. Tamní ředitelka ve funkci zůstala.

