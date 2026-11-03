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V Brně podpoří ČT a ČRo pochodem a protestem, stávkující studenti dostali volno

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  15:00
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...
31 fotografií
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne uskuteční v centru Brna. Ze Zelného trhu vyjde v půl čtvrté pochod studentů, který skončí na náměstí Svobody. Tam začne demonstrace v symbolických 16.36 hodin, což odkazuje na čas, kdy vláda poslala do druhého čtení návrh na zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávních médií a jejich financování ze státního rozpočtu.

Za shromážděním stojí iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance České televize a Českého rozhlasu. Na akci vystoupí osobnosti zdejší kulturní scény, akademici, vědci a zahraje třeba Jiří Pavlica, Hana Ulrychová nebo Kvietah.

Kromě toho dorazí i pracovníci veřejnoprávních médií, kteří se zapojí do celodenní stávky. „Nepůjdeme do práce. Kdo stávkuje a nepracuje, ten den nepobírá mzdu,“ vyjasnila za iniciativu Veřejnoprávně Alena Hesová.

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna zhruba dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
31 fotografií

O hodinu dřív pořádá pochod studentská iniciativa Média nedáme MUNI. Lidé se sejdou na Zelném trhu, kde vyrobí transparenty, a následně se za doprovodu bubnů a živé hudby připojí ke shromáždění na náměstí Svobody.

Platforma Výbor solidarity studentů plánuje akční výstražnou stávku, které se účastní třeba studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického. Ti navíc společně s Janáčkovou akademií múzických umění dostali od škol volno. S podporou médií souhlasí i vedení a studentské spolky z Mendelovy univerzity. Masarykova univerzita omluví absenci ve výuce studentům, kteří se zúčastní akcí na podporu médií veřejné služby.

Moderátoři v černé a omezené vysílání. ČT a rozhlas stávkují proti změně financování

Brněnská divadla dnes vstoupila do stávkové pohotovosti. Jako důvod ve společném prohlášení uvedla překotné kroky vlády Andreje Babiše (ANO) a obavu o budoucnost veřejnoprávních médií a české kultury. Rozhodnutí se týká všech divadel zřizovaných městem, tedy Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Husy na provázku, HaDivadla a Divadla Radost, ale i Polárky spadající pod Brno-střed.

Dnešní akce na podporu veřejnoprávních médií v centru Brna navazují na dva předchozí protesty. Nejprve se lidé sešli na náměstí Svobody v sobotu odpoledne 24. října, tedy ve stejný den, kdy vládní poslanci poslali návrh na zrušení koncesionářských poplatků do druhého čtení. Druhá demonstrace následovala na státní svátek 28. října. Studenti na ní vyhlásili výstražnou stávku.

28. října 2026
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