Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Marek Osouch
Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností dokázal těsně nad propastí zachránit skomírající podnik s 80 let dlouhou historií Dřevodílo Rousínov.
Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

foto: Radim Strachoň, MAFRA

Michal Navrátil
Michal Navrátil, majitel společnosti Dřevodílo
Michal Navrátil má v ruce dřevěný výrobek ze své fabriky.
Fabrika Dřevodílo Rousínov
Za tu dobu, co Navrátil podnik řídí, navýšil počet zaměstnanců šestkrát, tržby firmě vzrostly dokonce na třináctinásobek.

Navrátil před příchodem do Dřevodíla pomáhal různým firmám, jak lépe nastartovat byznys. Do podniku z Vyškovska, který za minulého režimu patřil k hlavním výrobcům nábytku v Československu, se ale zamiloval, přestože k truhlařině neměl nijak blízko. „Ta vůně dřeva na dílně, ta mě dostala,“ líčí podnikatel, proč se rozhodl vykoupit jednotlivé podíly a firmu znovu dostat mezi špičkové a úspěšné dodavatele.

V Rousínově i tehdy sice uměli tamní řemeslníci vyrobit kvalitní produkty, už je však nedokázali prodat. Firma po roce 1989 fungovala jakýmsi samospádem, a když jí podle Navrátila došly peníze, jednoduše rozprodávala majetek. „Po nástupu jsem zjistil, že firma na každé zakázce prodělává. Navíc byl problém, že byla dlouhodobě orientovaná jen na jednoho až dva odběratele,“ popisuje začátky. Vybavení dílny se taky zaseklo v dávné historii.

Vše bylo potřeba vlastně začít budovat znovu, Navrátil se toho však nebál, naopak v tom viděl velkou výzvu, jak zachránit podnik s takovou historií. Ostatně dodnes funguje netypicky jako družstvo. „Říkal jsem si: To je jako všechno všech, nebo co? Postupně jsem k tomu ale získal respekt. Dnes mezi některé zaměstnance rozpouštím malé podíly, protože si myslím, že pak se takový člověk chová k firmě jinak,“ říká muž, který má tak oficiální funkci předseda družstva.

Původně zvažoval, že by firma vyráběla i běžný nábytek pro domácnosti, rousínovští truhláři ale nebyli schopni konkurovat cenou jiným dodavatelům. Dřevodílo se proto specializuje na velké klienty a atypickou zakázkou výrobu, kdy dodává nábytek třeba rovnou do několik pater kanceláří. Takto vybavovala firma obchodní dům Máj v Praze, v Brně pak nový kancelářský objekt na místě původního průmyslového areálu Vlněna a aktuálně řeší podobnou zakázku v Bratislavě.

Brzy čeká i jej budování a stěhování. Současné prostory firmě totiž nestačí, navíc plánuje další růst. Tržby z loňských 107 milionů chce Navrátil do osmi let dostat na trojnásobek, počet zaměstnanců pak na stovku. Aby tak měl kvalitní truhláře kde získat, podporuje nedaleké učiliště ve Slavkově u Brna. Truhlářům nabízí stipendia, praxe i další výhody. A sklízí za to úspěchy. Nejenže jsou třídy plné, někteří truhláři už po vyučení získali práci právě v Rousínově.

