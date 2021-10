Podnikatel Zadeh si v daňové kauze dohodl trest devět let vězení

Zadeh se na základě vyjednané dohody doznal ke všem bodům obžaloby letos v květnu. Do té doby jakoukoliv vinu odmítal, naopak sám vinil justici ze spiknutí.

Na krku má obžalobu kvůli daňovým únikům ve výši dvě a půl miliardy korun při dovozu pohonných hmot.

Dnes už si Zadeh ve vězení odpykává osmiletý trest za ovlivňování svědků. Za mřížemi dosud strávil asi 6,5 roku, část ve vazbě, následně si začal odpykávat osmiletý trest.

Samostatně v tomto daňovém případu mu hrozilo až 13 let vězení. Už dříve ale státní zástupce Aleš Sosík uvedl, že souhrnný trest, tedy dohromady i s tím stávajícím, by i vzhledem k peněžitému trestu neměl přesáhnout deset let vězení.

Nakonec se Zadeh s žalobcem dohodl na devíti letech vězení. Osmiletý trest odnětí svobody si tak ještě nejspíš o rok prodlouží. Vše závisí na Krajském soudu v Brně, zda dohodu schválí. Rozhodovat o tom bude v pondělí 11. října.

Je tak šance, že udělá tečku za případem, který se táhne od roku 2016. Tehdy byl Zadeh dokonce propuštěn z vazby na rekordní kauci 150 milionů korun, po propuštění ho ale hned zatkli na základě mezinárodního zatykače.

Dnes už soud schválil dohody o vině a trestu u další tří spoluobžalovaných, kteří na dohodu přistoupili. Z miliardových daňových úniků je obžalováno celkem 14 lidí.

První dohody už soud schválil

Jako první si dnes rozsudek vyslechl Ladislav Mazura, který se dohodl se státním zástupcem na souhrnném trestu 8,5 roku vězení, soud ji rozsudkem stvrdil. Mazura si už ve vězení odpykává dřívější trest, které mu v předchozích letech uložily pražské soudy, a to především za úvěrové podvody.

Souhrnný trest sedmi let si vyslechl i Michal Šimák, také on si odpykává nepodmíněný trest za nesouvisející trestní věc, především za poškození věřitele. Také v jeho případě soud rozsudkem potvrdil vyjednanou dohodu.

Trest tři roky vězení si v obdobném duchu na základě dohody vyslechl i obžalovaný Radek Deutsch. Rozsudky jsou pravomocné.