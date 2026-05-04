David Rusňák tvrdí, že se nedrží v ústraní, na druhou stranu ale přiznal, že v médiích hovoří jen velmi zřídka. Jeho jméno bylo před necelými deseti lety velmi propírané v souvislosti s kauzou úniků z policejních spisů kolem někdejší elitního detektiva Michala Ratajského, případ dodnes není kompletně dořešený.
Sám Rusňák tehdy přiznal, že si „objednával“ policejní informace z neveřejných databází, například jestli se o něj zajímají kriminalisté. Jeho stíhání detektivové podmíněně zastavili, Rusňák mimo jiné složil peníze do fondu na oběti trestné činnosti.
„Když si dnes někdo přečte rozsudek, tak mu asi dojde, o čem to celé bylo. Po deseti nebo kolika letech nebyl nikdo v podstatě za nic odsouzený. Možná tam jsou nějaké peněžité tresty. Ze začátku to ale vypadalo úplně jinak,“ zmínil Rusňák na dotaz iDNES.cz relativně nízké postihy, osvobozující verdikty a rozcupovanou obžalobu. Jen část případu je pravomocně ukončená.
Po aféře ukončil Rusňák své členství v ANO, s hnutím jej ale nadále pojí příbuzenské vztahy. Jeho manželka byla brněnskou radní, tchyně Alena Schillerová pak působí jako ministryně financí.
„Samozřejmě se s ní čas od času vídám. Máme dobré a přátelské vztahy, ale o politice se nebavíme,“ sdělil. Odmítl, že by řešili i jakákoliv ekonomická témata. „Mám na celou řadu věcí jiné názory než hnutí ANO,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý podnikatel, který se chce soustředit už jen na byznys. Politickou kapitolu má podle svých slov definitivně uzavřenou.
160 bytů v Újezdu u Brna
V pondělí Rusňák spolu s dalšími slavnostně zahájil výstavbu vůbec prvního rezidenčního projektu své finanční skupiny na jižní Moravě s názvem Rezidence 3 Dvory.
V Újezdu u Brna vyroste naproti sportovní hale bezmála 160 bytů. „Stavíme všude možně po Evropě – v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, u nás hlavně v Čechách. Jižní Morava se nám dosud vyhýbala. Věřím, že podobných projektů zde postavíme vícero,“ prohlásil.
Developerské projekty tvoří pro jednu odnož celé skupiny DRFG zhruba třetinu portfolia. Z většiny jde o akvizice, tedy nákupy už fungujících logistických či obchodních center. Na jihu Moravy takto podle ředitele společnosti DRFG Real Estate Jana Pelíška vlastní skupina třeba prodejnu nábytku JYSK ve Vyškově, mnohem větší parky má v současnosti mimo region.
Rusňák však není v kraji neznámou figurou, dlouhodobě totiž drží partnerství s hokejovou Kometou. V minulosti byla jeho skupina generálním partnerem brněnského klubu a název DRFG nesla hokejová hala. V roce 2015 dokonce představil vizi nové arény v místě bývalého zimního stadionu za Lužánkami.
Že nakonec moderní hala pro Kometu roste na výstavišti, mu nevadí. Ostatně jedním z tvůrců její podoby je ateliér A Plus, který donedávna pod DRFG spadal. „Já sám jsem od začátku myslel, že výstaviště je vhodnější i kvůli dopravě, nicméně majitel Komety i skalní fanoušci chtěli návrat za Lužánky. Pak ale asi i oni pochopili, že by to trvalo mnohem déle,“ poznamenal Rusňák s tím, že Kometu chce podporovat i v nové aréně.