Řešení po dvaceti letech, pod rušnou silnicí v Brně povede podjezd

Hladíkovou ulicí v brněnských Černovicích denně projedou desítky tisíc aut. Cyklisté a pěší, kteří potřebují čtyřproudovou silnici první třídy přejít, aby se dostali na pokračování cyklostezky lemující řeku Svitavu, ji musejí složitě obcházet či objíždět. Nebo riskovat zdraví. Nejbližší přechod v Tržní ulici je totiž vzdálený zhruba čtvrt kilometru.

Teď má situaci vyřešit podjezd. Radní na svém posledním zasedání minulou středu vybrali zhotovitele.

Nejnižší cenu, zhruba 13,5 milionu korun, nabídla společnost PORR. Je to asi o dva miliony méně, než s kolika Brno původně počítalo v zadávací dokumentaci. Se stavbou by firma měla začít na přelomu září a října, hotovo má být do pěti měsíců.

„Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo již na jaře. Nechtěli jsme však rozkopat trasu, kterou ve špičkách projede až dva tisíce cyklistů a projde 600 chodců denně, během nejvíce exponovaných měsíců. Proto práce směřujeme do pozdějšího období, kdy je cyklostezka využívána méně, ale je stále možné stavět,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Připustila, že kvůli počasí se možná práce na podjezdu odloží či pozastaví, ale jarní termín jako ohrožený nevidí. „Vše se navíc uskuteční bez větších dopravních omezení v lokalitě,“ doplnila.

Z řady plánů sešlo

Cyklisty, například ze spolku Brno na kole, případné zpoždění v řádu několika týdnů příliš netrápí. Vždyť na vybudování smysluplného křížení rušné silnice čekali téměř dvacet let. „Výstavbu velmi vítáme, celá záležitost se táhne. Je dobře, že lidé v Brně budou mít možnost využívat něco, co odpovídá moderním standardům,“ říká mluvčí spolku Michal Šindelář.

Cyklistická trasa je součástí mezinárodního koridoru EuroVelo 9. Podjezd propojí stávající stezku vedenou od ulice Křenová jižním směrem k ulici Černovická. „Tímto kritickým místem projede více než 15 tisíc automobilů denně. Vybudování podjezdu je nezbytné,“ prohlásil už dříve radní pro oblast investic David Grund (ODS).

Bezpečnost chodců a cyklistů na ulici Hladíkova se řeší už od roku 2002, kdy dostala část cyklostezky podél Svitavy asfalt. Jenže ze spousty plánů vždy sešlo.

„Původně byl zamýšlen přechod, což by ale znamenalo snížení kapacity silnice první třídy, a stavba by se tak prakticky stala nepovolitelnou. V roce 2013 se začala prosazovat varianta podjezdu, kterou pro změnu komplikoval blízký železniční most a celková finanční náročnost tohoto postupu,“ shrnula Vaňková.

V minulosti už cyklisté dokonce vzali řešení do vlastních rukou. Třeba před dvěma lety někdo svévolně přes silnici „nalajnoval“ cyklopruh, což však vedlo k ještě nebezpečnějším situacím, protože řidiče na jeho existenci neupozornila žádná značka, zatímco cyklisté nabyli dojmu, že je přechod přes frekventovanou silnici bez větších překážek.

David Fiala z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Brno, které silnici v místě spravuje, tehdy prohlásil, že je to poprvé, co někdo nastříkal na majetek podniku značení, které tam nemá být. Falešný cyklopruh pak nechalo ŘSD odstranit.