Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Podezřelý předmět v Brně. Policie zastavila dopravu, evakuovala budovu školy

Autor: ,
  15:13aktualizováno  15:58
Policisté řeší komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu v okolí zastavili dopravu. Evakuovali budovu zdejšího gymnázia, na místo míří pyrotechnik.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Oznámení o nálezu podezřelého předmětu u budovy 1. Německého Zemského Gymnasia obdrželi policisté v pondělí krátce po 14:30.

„Proběhla evakuace asi čtyř stovek lidí. Místo bylo uzavřeno a v okolí byla vyloučena doprava. Řidiči by měli dbát pokynů policistů. Na místo míří pyrotechnik, aby předmět prověřil,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že povahu podezřelého předmětu zatím nemůže specifikovat.

Mendlovo náměstí je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů Brna.

Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Na místě pomáhají policistům také čtyři dvoučlenné hlídky strážníků. „Odklánějí provoz a uzavřely přístup do ulic přiléhajících k místnímu gymnáziu,“ sdělil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Podle webu dopravního podniku se změny kvůli uzavírce dotkly několika spojů. Například linky 5 a 6 jedou v úseku Moravské nám. – Poříčí obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí, linky 25, 26 a 37 končí ve směru od Nového Lískovce a Kohoutovic v zastávce Anthropos. Linky 25 a 26 ve směru od Konečného náměstí končí v zastávce Úvoz. Linka 62 je dočasně mimo provoz.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

OBRAZEM: Posselt u cimbálu i policejní „kravata“. Brno ovládl sudetský sjezd

Sudetský sjezd 2026

Víkend v Brně, kde se konal 76. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, byl ve znamení hodování, pochodu smíření, ale i protestů a strkanic. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting...

Odpůrci sudetského sněmu připomínali nacistickou minulost. Ve vedru kolabovali

Několik lidí na demonstraci kvůli horkému počasí zkolabovalo a jsou v péči...

Přes dva tisíce odpůrců sjezdu sudetských Němců se sešlo na pochod a demonstraci v Brně. Mezi hlavními řečníky vystoupil na úvod exprezident Miloš Zeman. Přítomnost potomků za války vyhnaných...

Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Ke sporu došlo...

Jeskyňáře uvízlé pod zemí vyprošťovalo 80 zachránců. Všichni jsou v pořádku

Hasiči zachraňují uvízlé jeskyňáře v Moravském krasu. (24. května 2026)

Pět amatérských jeskyňářů uvízlo v poledních hodinách v jedné z jeskyní poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Všichni se zastavili zhruba sto metrů od východu, kde jim v opuštění podzemí...

Podezřelý předmět v Brně. Policie zastavila dopravu, evakuuje budovu školy

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté řeší komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu v okolí zastavili dopravu. Evakuovali budovu zdejšího gymnázia, na místo míří pyrotechnik.

1. června 2026  15:13,  aktualizováno  15:32

Z Lanžhota mohou cestující po letech opět vyrazit vlakem, ale pouze na Slovensko

ilustrační snímek

Už víc než čtyři roky se mohou lidé chodit na vlaky na nádraží v Lanžhotě na Břeclavsku jen dívat. Žádný tam nezastavuje, osobní regionální spoje do stanice opravené v roce 2007 zajížděly naposledy...

1. června 2026  14:36

Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

Ilustrační snímek

Vzlykající dívka, které se udělalo špatně, zaměstnala strážníky v centru Brna. Při poskytování pomoci se dozvěděli, že příčinou jejích zdravotních potíží doprovázených také zvracením není alkohol,...

1. června 2026  12:13

Opera, Bella Ciao i trikolóra. Brněnské ohňostroje začaly v italském rytmu

Ohňostroj v italském rytmu zakončil v Komárově Jihobrněnský dětský den a...

První ochutnávku k tradičnímu ohňostrojovému festivalu dostali v sobotu Brňané. V Komárově na jihu města se uskutečnilo takzvané prelude, tedy předehra, v italském stylu. Soutěžní pyroshow přijdou na...

1. června 2026  11:28

Komňacký o Artisu: Problém je v kádru. Navrátil a Breite už jsou za zenitem

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku.

Sen o dvou brněnských klubech v nejvyšší fotbalové soutěži se odkládá. Zatímco Zbrojovka se do první ligy vrátila přímým postupem, Artis miliardáře Igora Faita narazil v baráži na strop. Slovácko ho...

1. června 2026  9:31

Erotický cosplay je hra s vlastní sexualitou, v Česku se ale odsuzuje, říká modelka

Premium
Cosplayerka Kristýna „Krist Usi“ se zaměřuje na erotický cosplay. Erotické...

Erotické umění má kořeny hluboko v naší minulosti. Znali ho nejen v antickém Řecku, ale dávno předtím už v Mezopotámii a dokonce v době kamenné. Jednu ze současných forem představuje erotický...

31. května 2026

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

Slovácko - Artis 3:0, domácí s přehledem udrželi první ligu, hosté bez šance

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu Tihomira Kostadinova.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. A v odvetě baráže už fotbalisté Slovácka žádné drama nepřipustili, když na domácím hřišti triumfovali 3:0. O nedělním vítězství...

31. května 2026  15:08

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:27

Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář

Archeologický výzkum kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích (2026)

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku přinesl zachované pozůstatky románského presbytáře z první poloviny 13. století....

30. května 2026  13:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karavanem do vinařské obce? Blokují cesty i parkoviště, radnice chystají omezení

Premium
Stellplatz u vinařství Mádl ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku má místo pro 30...

Vinařské obce a menší města na jižní Moravě jsou charakteristické svými malebnými sklepy. S nimi jde však ruku v ruce i řada malých a úzkých uliček, které nebyly uzpůsobeny pro auta, natož karavany....

30. května 2026

Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026)

Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali...

29. května 2026  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.