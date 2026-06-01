Podezřelý předmět v Brně. Policie zastavila dopravu, evakuovala budovu školy

Oznámení o nálezu podezřelého předmětu u budovy 1. Německého Zemského Gymnasia obdrželi policisté v pondělí krátce po 14:30.
„Proběhla evakuace asi čtyř stovek lidí. Místo bylo uzavřeno a v okolí byla vyloučena doprava. Řidiči by měli dbát pokynů policistů. Na místo míří pyrotechnik, aby předmět prověřil,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že povahu podezřelého předmětu zatím nemůže specifikovat.
Mendlovo náměstí je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů Brna.
Na místě pomáhají policistům také čtyři dvoučlenné hlídky strážníků. „Odklánějí provoz a uzavřely přístup do ulic přiléhajících k místnímu gymnáziu,“ sdělil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Podle webu dopravního podniku se změny kvůli uzavírce dotkly několika spojů. Například linky 5 a 6 jedou v úseku Moravské nám. – Poříčí obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí, linky 25, 26 a 37 končí ve směru od Nového Lískovce a Kohoutovic v zastávce Anthropos. Linky 25 a 26 ve směru od Konečného náměstí končí v zastávce Úvoz. Linka 62 je dočasně mimo provoz.