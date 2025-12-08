O události se šťastným koncem informovali břeclavští strážníci. Těm tašku zapomenutou v nákupním vozíku před obchodem odevzdala poctivá nálezkyně. Ukázalo se, že obnos ve výši téměř milionu korun patří seniorovi, který jej ztratil před jednou z prodejen.
„Když se nešťastník k prodejně vrátil, tašku už nenašel, a proto ztrátu oznámil strážníkům. Od nich si pak mohl své celoživotní úspory vzápětí převzít,“ popsala mluvčí břeclavské městské policie Lenka Rigó.
|
Nechtěl deset tisíc, čtyřicet už vůbec. Poctivý obchodník podruhé odmítl nálezné
Podle ní šlo o muže ve velmi pokročilém věku, jemuž strážníci doporučili, aby si finance raději uložil do banky. Nálezkyní byla mladá žena, kterou podle slov mluvčí ani na chvíli nenapadlo, že by si tašku nechala.