Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník

  10:00
Správně nastavené hodnoty mají dvě dívky, které přišly v úterý na služebnu městské policie v Křenové ulici v centru Brna. Strážníkům přinesly naditou peněženku, kterou objevily chvíli předtím na přilehlém Dornychu pod lavičkou.

Už když nález na služebně předávaly, zhodnotily, že v ní bude nejspíš spousta peněz. Během prohlížení obsahu se to potvrdilo.

„Ježíšmarjá, vy jste ale hodné. Tak to je tedy mazec,“ pronesl strážník při pohledu na naditou peněženku.

Postupně napočítal téměř 11 tisíc korun, o něž by majitelka přišla, nebýt poctivosti mladých nálezkyň.

Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala

„Při pochvalách a slovech uznání od kolegy se desetiletá slečna i její o rok starší kamarádka jen skromně usmívaly,“ poznamenal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Ještě během úterního odpoledne dorazila na služebnu jednapadesátiletá žena, která se po svých věcech sháněla. Po ověření osobních údajů jí strážníci peněženku předali.

„Dobrý skutek dívek se tak přetavil v nefalšovanou radost,“ dodal mluvčí.

