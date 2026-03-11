Mendlovo náměstí, hlavní nádraží, Cejl... Kde se lidé v Brně cítí dobře a špatně

Tisíce bodů, stovky lokalit a upřímné názory 1 700 respondentů. Taková je bilance v pořadí už čtvrté pocitové mapy Brna, do níž se mohli vloni zapojit jeho obyvatelé i návštěvníci. Výsledky průzkumu nabízejí nezkreslený odraz toho, jak Brňané vnímají své město. Redakce iDNES.cz vybrala tři místa, jež v poslední době nejvýrazněji prokoukla, a tři lokality z opačného konce žebříčku, které občany dlouhodobě trápí.
Moravské náměstí

Park na Moravském náměstí patří podle výsledků pocitové mapy Brna za rok 2025 k místům, která v očích obyvatel nejvýrazněji prokoukla. Že se proměna tohoto dříve spíše tranzitního prostoru povedla, dokládá i fakt, že Moravské náměstí vyhrálo celostátní soutěž Park roku 2023. Rozsáhlá revitalizace zelené plochy za zhruba 132 milionů korun byla hotová na konci roku 2022.

Centrálním prvkem parku je fontána v podobě mělkého třicetimetrového kruhu na úrovni chodníku. Lemují ji trysky vytvářející podsvícenou vodní mlhu a lavičky s různým sklonem opěradel. Během úprav zde přibyly také herní prvky pro děti.

Park na Moravském náměstí má novou tvář za pětinásobek původní ceny

Díky zimnímu využití lokality neztrácí náměstí na atraktivitě ani mimo letní sezónu, park je tak v užitku pro Brňany i v zimě. Pravidelně od listopadu do února na něm lidé najdou kluziště. V jeho těsném sousedství pak atmosféru náměstí pravidelně dotváří také vyhlídkové kolo, které je součástí adventních trhů a zůstává tam i po nich.

Mendlovo náměstí patří mezi místa, která v poslední době podle Brňanů výrazně prokoukla. Projevilo se to i ve výsledcích nejnovější pocitové mapy. (únor 2026)
Moravské náměstí prokouklo díky nedávné rekonstrukci parku, která jej změnila v mnohem přívětivější místo, což se odrazilo i v pocitové mapě. (únor 2026)
