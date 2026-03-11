Moravské náměstí
Park na Moravském náměstí patří podle výsledků pocitové mapy Brna za rok 2025 k místům, která v očích obyvatel nejvýrazněji prokoukla. Že se proměna tohoto dříve spíše tranzitního prostoru povedla, dokládá i fakt, že Moravské náměstí vyhrálo celostátní soutěž Park roku 2023. Rozsáhlá revitalizace zelené plochy za zhruba 132 milionů korun byla hotová na konci roku 2022.
Centrálním prvkem parku je fontána v podobě mělkého třicetimetrového kruhu na úrovni chodníku. Lemují ji trysky vytvářející podsvícenou vodní mlhu a lavičky s různým sklonem opěradel. Během úprav zde přibyly také herní prvky pro děti.
Park na Moravském náměstí má novou tvář za pětinásobek původní ceny
Díky zimnímu využití lokality neztrácí náměstí na atraktivitě ani mimo letní sezónu, park je tak v užitku pro Brňany i v zimě. Pravidelně od listopadu do února na něm lidé najdou kluziště. V jeho těsném sousedství pak atmosféru náměstí pravidelně dotváří také vyhlídkové kolo, které je součástí adventních trhů a zůstává tam i po nich.