Kdy se na jihu Moravy vyjasní? Region od začátku prosince leží v husté mlze

  10:04
Kdy už vysvitne sluníčko? Taková otázka v posledních dnech zřejmě vrtá hlavou velkému počtu obyvatel jižní Moravy. Region se nachází pod dekou nízké oblačnosti a hustých mlh minimálně od začátku prosince, jen během jednoho dne se obloha minulý týden na chvíli roztrhala. V noci na úterý se sice minimálně v části Brna objevil mírný sněhový poprašek, nízká oblačnost však trvá.

„Inverze tady bývaly vždycky. Ale aby byla mlha čtrnáct dní a jen jeden den sluníčko... Nikdo nechceme, aby to tak bylo ještě dalších čtrnáct dní,“ říká Brňan René Rudzan, který nejen poslední mlhavé dny fotí, jak to aktuálně vypadá v Brně.

Ví však, že se situací nic neudělá a nezbývá mu nic jiného než čekat na změnu. A není zdaleka sám, koho takto dlouhé trvání mlh frustruje. Lidé na sociálních sítích hořekují, jak je počasí depresivní, jak už snad měsíc na Znojemsku neviděli jasnou oblohu a ať je raději obyčejný mráz než současné vlhko spojené s drobným mrholením.

„Do Vyškova a zpět po tmě a v mlze. Peklo,“ popsal před pár dny jeden z uživatelů Facebooku. Právě na dopravu může mít počasí velký vliv a řidiči by měli být obzvlášť na pozoru.

„V posledních dnech mohou motoristé opakovaně narážet na řidiče, kteří v mlze jedou pouze s denním svícením. Zadní světla však při tomto režimu zůstávají zhasnutá, takže je takové vozidlo pro ostatní šoféry hůře viditelné,“ upozorňuje policejní mluvčí Petr Vala s tím, že je nutné vždy vše zkontrolovat a nespoléhat jen na techniku.

Na vině je tlaková výše

Podle meteorologa Filipa Smoly z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jsou mlhy typické spíš pro listopad než prosinec. Zda jde nyní ohledně délky takového počasí o anomálii, však nechtěl komentovat, protože neměl k dispozici konkrétní statistická data.

Mlhy, oblačno, srážky. Meteorologická zima začala, ale na sníh zapomeňte

Důvodem aktuálních inverzního rázu počasí na jihu Moravy je podle něj skutečnost, že je Česko poslední týdny pod vlivem tlakových výší, kolem kterých z jižních směrů proudí teplý vzduch projevující se hlavně ve vyšších vrstvách, tedy na horách. Tam je tepleji, zatímco v Brně a okolí se pohybuje teplota kolem bodu mrazu.

„Pro nížiny to obvykle znamená nízkou oblačnost a mlhy. Zrovna jižní Morava a jihovýchodní část Českomoravské vrchoviny jsou na takové situace velmi náchylné, právě tam bývají mlhy a nízká oblačnost při jižním proudění nejpravděpodobnější,“ popisuje Smola.

Podle aktuálních výstupů modelů to podle něj vypadá, že inverzní počasí vydrží minimálně do začátku příštího týdne. Jestli se vyjasní na Vánoce, popřípadě přímo nasněží, upřesní meteorologové v následujících dnech.

Kdy se na jihu Moravy vyjasní? Region od začátku prosince leží v husté mlze

