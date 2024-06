Na plovárně topili desetiletého kluka, napjatá situace ve Znojmě se vyostřuje

„Necháme si to líbit?,“ ptá se Znojmáků Pavel Vrána, otec desetiletého Martina napadeného podle něj Romy. Vyzývá všechny s podobnou zkušeností, ať je řeší udáním na městskou policii nebo na podatelnu města. „Čím víc, tím líp. Příště to může být vaše dítě!,“ apeluje na Facebooku a jeho příspěvek hojně řeší místní obyvatelé i politici. V něm veřejně sdílel dokument s vysvětlením, které podal strážníkům.

Vyplývá z něj, že jeho syn byl ve středu večer s kamarádem na městské plovárně Louka v jednom z bazénů, když k němu přistoupila skupinka romských dětí ve věku asi deset až čtrnáct let, které na něj zprvu plivaly. „Následně jej jeden z nich chytil kolem krku a další tři se mu snažili potopit hlavu pod vodu. To se jim na chvíli povedlo. Poté, co se syn vynořil z vody, začal volat o pomoc,“ popsal Vrána s tím, že romské děti utekly a jeho syn má po napadení pohmožděný krk a bolí jej záda.

„Na výše uvedené plovárně mi dalších zhruba deset dětí sdělilo, že tyto romské děti po nich také plivaly a úmyslně je topily,“ doplnil policistům do protokolu.

Že se strážníci incidentem skutečně zabývají, potvrdil pro iDNES.cz zástupce ředitele Jiří Novák. „Informace, které létají po Facebooku, jsou zveličené, důkladně proto prošetřujeme, jak to celé bylo a co se tam stalo. Zkoumáme kamerové záznamy a věc řešíme i s republikovou policií,“ přiblížil.

Starostka města Ivana Solařová (ANO) prý situaci řeší osobně od doby, kdy dostala hlášení o incidentu a s tatínkem napadeného Martina jsou v kontaktu. „Prohlédli jsme si kamerové záznamy a shromažďují se výpovědi dalších svědků. Jakmile bude situace prošetřena všemi složkami, budu informovat o závěrech,“ uvedla.

Společné policejní hlídky

Mezitím už také zasedla bezpečnostní rada Znojma. Z jednání vyplynulo, že do ulic znovu vyrazí společné hlídky městské a republikové policie. „Je to jeden z kroků, kterým chceme přispět k udržení pořádku a pocitu bezpečí v našem městě během letní sezony. V minulém roce se nám totiž tato forma spolupráce s Policií ČR velmi osvědčila. Hlídky se v příštích měsících zaměří na lokality s vyšší koncentrací lidí, zejména v centru,“ slíbila starostka.

Podle znojemského exstarosty Jakuba Malačky (Naše Znojmo) ale počínání města nestačí. Podle něj sice problém nemá jednoduché a rychlé řešení, ale nesmírně mu vadí absence empatie starostky a nulová snaha mírnit emoce na straně občanů, kteří mají pocit, že na ně politici kašlou.

Lidem, kteří ho sledují na sítích a mají zájem na řešení problému, navrhuje Malačka setkání. „Zkusme zmapovat, jak se toto konkrétně řešilo v jiných městech u nás i v zahraničí. Naše výstupy předložím na zastupitelstvu ve formě konkrétních návrhů a opět je budeme chtít prohlasovat, aby byla závazná, aby se z toho zase jen „nevykecalo do ztracena“,“ prohlásil s tím, že nechce dolovat laciné politické body.

Bezdoplatkové zóny neprošly

Zmínil také opatření, co navrhoval za dobu svého vládnutí - zavedení bezdoplatkové zóny, uplatňování principu třikrát a dost, změny vyhlášky v parcích a rovněž spolupráce mezi městskou a republikovou policií. „Byl jsem v Mostě, kde řešili žaloby na vlastníky soukromých nemovitostí, jejichž nájemníci se nechovali slušně. Tehdy jsem byl pro mnohé za rasistu a nynější vedení mluvilo vznosně o prevenci, protože jsem si dovolil téma zvednout a otevřeně pojmenovat, že tohle ve Znojmě nechceme, že jsme říkali na hrubý pytel, hrubá záplata,“ poznamenal Malačka.

Starostka ale oponuje, že například bezdoplatkové zóny shodily nadřízené orgány, s policií spolupracují stejně jako s dalšími městy a byli nasazeni asistenti prevence kriminality. „A ano, pořád je to málo, právě proto se snažíme získat pro práci strážníka další, bohužel se to i přes náborovou kampaň nedaří,“ přiznala Solařová.

Jak dodala, ruku pro navýšení peněz pro podporu strážníků opozice nezvedla. „Na poslední schůzi zastupitelstva jsme schvalovali prostředky na navýšení odměn a na přesčasy, které si berou dobrovolně, aby mohly být pokryty všechny části Znojma včetně těch příměstských, a to ve dne v noci,“ uzavřela.

Pro přidání peněz policii Malačka podle svých slov nehlasoval, protože tento návrh byl součástí balíku dalších věcí týkajících se hospodařením města, s nimiž nesouhlasil.