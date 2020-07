Plot půlící oblíbenou vranovskou pláž je pryč, turisté mohou volně k vodě

„Konečně už to není jak v koncentráku, doufám, že už tam nic tak ohavného nikdy nepostaví, tolik roků to trvalo…“ to je jen zlomek reakcí ze sociálních sítí.

Podle jednatele firmy provozující kemp na pláži Pavla Svobody lidé vstupné špatně chápou – neplatili za vstup na pláž nebo do vody, ale za služby v kempu. Po zaplacení měli už zdarma tobogan, animační programy, letní kino, veřejné záchody, udržovanou pláž nebo hlídače.

Dosud tudy mohli lidé procházet jen do desíti večer, pak už do kempu pouštěli jen ubytované a chataři jej museli obcházet. Teď je kemp od hráze, kde jsou diskotéky a bary, volně průchozí.

„Podařil se nám udělat klidný rodinný kemp. Teď mám strach, že se vrátíme o patnáct let zpátky, kdy byla situace neúnosná,“ líčí Svoboda, podle kterého tehdy kontejnery plavaly ve vodě, auta jezdila po pláži, řvalo se u vody. Plot tady přitom býval vždy jen v červenci a srpnu, na deset měsíců se odstraňoval a ani se nevybíralo za služby v kempu.

Nová smlouva je na pět let, Svoboda chce s Povodím dál jednat. Zatím se zdráhá oplotit čistě jen kemp a vodní plochu nechat přístupnou. „Návštěvníkům chceme umožnit celý komfort, protože se o pláž staráme, sečeme, sbíráme odpadky, naplaveniny, zajišťujeme veřejné sociálky,“ říká.

V praxi to tedy funguje tak, že na branách dál vybírají peníze za služby kempu, striktně hlídat se má třeba tobogan, přitom bydlící jsou dobře rozpoznatelní díky náramku na ruce. Omezit vstup do budovy s WC a sprchami například turnikety Svoboda zatím nechce. „Mně osobně se to příčí, je to lidská základní potřeba, ale samozřejmě někdo to musí zaplatit,“ povzdychl si.

„Balíkovy“ lodě se vracejí

Návštěvníky také mohou letos překvapit nová přístaviště pro lodě exmajitele Martina Balíka, jenž je provozoval bez povolení a nájemní smlouvy, ale než byla nařízena exekuce, převedl Balík lodě na společnost Rekreace Vranov jednatele Ctibora Veleby, který našel s vodohospodáři smír.

Díky pětileté nájemní smlouvě na pozemky může nyní provozovat pět přístavišť veřejné lodní dopravy, konkrétně Chvalatice, Kopaninky, Horka, Hrad a Chmelnice. Chce i nové přístaviště pod visutou lávkou, což ale zatím stále vyřizují úřady a s ohledem na dlouhé lhůty se nepředpokládá, že by bylo ještě letos zbudováno a zprovozněno.

„Z tohoto důvodu nás pan Veleba oslovil, zda by bylo možné pro letošní sezonu využít provizorní přístaviště na druhé straně lávky u pláže,“ informoval mluvčí Povodí Petr Chmelař s tím, že Veleba dostal na provizorní přístaviště nájemní smlouvu do konce tohoto roku. Potřebuje k tomu ještě povolení od Státní plavební správy. Sám Veleba věc odmítl komentovat.

A ještě jednu změnu letos turisté řeší – protiteroristické zábrany na koncích hráze přehrady, které tu přibyly po její rekonstrukci. Naopak s očekáváním vyhlížejí lanové centrum nad vranovským zámkem, jež se má otevřít během prázdnin.

Kemp ve Vranově je vyhledávaný mnoha turisty: