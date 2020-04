Davy a chaos polevily, na plošné testování v Brně zatím chodí málo dětí

„Čekám tu od 7:45, ale po hodině a půl jsem už téměř na řadě. Jde to pozvolna, ale určitě je to lepší, než jak to tu vypadalo včera. Byl jsem se tu podívat a čekání ve frontě jsem vzdal,“ popsal senior na Moravském náměstí.

Jeho slova potvrzují i příslušníci armády, kteří počet čekajících odhadli kolem deváté hodiny dopoledne na osmdesát až sto lidí. Ve čtvrtek to bylo ve stejnou dobu i trojnásobek.

Ještě ve čtvrtek večer na náměstí strážníci a vojenští policisté vyznačili pro zájemce o testování koridory. Obehnali je policejní páskou a směr, ve kterém se mají lidé řadit, je vyznačený šipkami.

„Lidem také rozdáváme papírové lístečky s čísly, aby alespoň orientačně věděli, kdy jdou na řadu. Mohou tedy odejít třeba pro kávu a podle čísla se vrátit na místo ve frontě. Rozdali jsme jich k deváté hodině osmdesát,“ sdělila Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Lidé stojí ve dvou zástupech. První fronta je určena pro seniory, kteří jsou v čase od 8 do 10 hodin testovaní přednostně. Další, mladší lidé i několik dětí, čekalo v druhé řadě na testování po desáté hodině.

Oproti čtvrtečnímu chaosu, v němž docházelo i k drobným potyčkám mezi seniory, byli tentokrát lidé spořádaní a klidní.

Vojenští policisté a strážníci je jen občas upozorňují, aby dodržovali rozestupy. Na náměstí jsou nově i dva stolky, u nichž lidé vyplňují formuláře nutné pro studii, případně odpočívají.

Testuje se také před Fakultní nemocnicí Brno. Tam byla už první den situace klidnější a nic se na tom nezměnilo.

Ve čtvrtek dorazilo k oběma brněnským testovacím stanům podle údajů ÚZIS ke 23. hodině 1 431 lidí. Nejpočetnější skupinou se stali senioři, tedy skupina lidí ve věku 60 až 89 let. Přišlo jich 630, v pátek a dalších dnech jich může přijít ještě 370, než se naplní požadovaný počet pro studii.

„Z toho máme prozatím otestovanou méně než polovinu seniorů,“ sdělila po deváté hodině dobrovolnice, která se stará o nově příchozí na Moravském náměstí.

Vůbec nejméně vzorků odebrali dobrovolníci dětem. Celkem jich přišlo 56. Statistici však potřebují znát data od tisícovky dětí ve věku od 8 do 17 let. Podrobné informace k testování včetně údaje, kolik lidí do studie se ještě hledá, najdete zde.

„Testovat budeme do konce dubna, chceme získat přehled o tisícovce dětí a čtyřech tisících dospělých z jižní Moravy,“ vysvětlil už dříve ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Přijít ovšem mohou pouze ti, kteří mají trvalý pobyt v okresech Brno-město a Brno-venkov. „Jsou to parametry studie, pokud by přišel někdo, kdo je hlášený jinde, nemohli bychom ho do studie přijmout,“ řekl Dušek.

Takto vypadlo testování na Moravském náměstí v Brně ve čtvrtek: