Zdravotníkům se stačí testovat jen jednou týdně, a to jen neočkovaným

Ať už je člověk očkovaný, prodělal covid, nebo ne, se musí ode dneška dvakrát týdně otestovat, zda není pozitivní. Týká se to takřka všech zaměstnanců. Takto minulý týden novou povinnost prezentoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Zdravotníci či sociální pracovníci ale mají výjimku. Těch se nové nařízení, která bude trvat přinejmenším dva týdny, netýká. Testovat se musí jen neočkování, a jen jednou týdně.

„Bylo to tak nastaveno i z toho důvodu, že se testují již dlouhodobě. Na tomto řešení jako nejefektivnějším se shodli také odborníci,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

V případě největší nemocnice v Jihomoravském kraji, Fakultní nemocnice Brno (FN Brno), jde jen o malou část zaměstnanců, protože naprostá většina už dostala vakcínu. „Naočkováno je 86 procent všech našich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Zbývá tak 14 procent, z nichž část nejspíš nemoc prodělala, případně se ze zdravotních důvodů nemůže nechat očkovat. Ve výsledku se tak tady jednou týdně testuje zhruba desetina pracovníků.

Zdravotníci či pracovníci v sociálních službách však při výkonu své profese přichází do kontaktu s potenciální rizikovými kontakty v nemocnici. „Lékaři a další naši zaměstnanci jsou zvyklí, že skutečně dodržují veškerá opatření a všude nosí respirátory. Sami si to dost hlídají,“ poznamenala Plachá.

Že se nákaza mezi zaměstnanci nijak výrazně nešíří, se snaží doložit i na počtech izolací. „Aktuálně máme v domácí izolaci 60 zaměstnanců, dalších šest je v pracovní karanténě,“ doplnila s tím, že pracovní karanténa ani není ničím novým, ale že s ní pracují již delší dobu. Pro porovnání připomněla, že loni v lednu měli 230 lidí v karanténě a na podzim 2020 to bylo kolem čtyř stovek.

Riziko nevnímá ani krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová (Piráti). Právě kraj zřizuje řadu sociální služeb. „Pevně věřím, že si vedení jednotlivých zařízení umí vyhodnotit, zda jeden test týdně stačí. Každopádně budeme situaci v našem kraji v oblasti sociálních služeb určitě sledovat,“ doplnila s tím, že však sama neví, že by se někde testovalo víckrát. Vyzdvihla ale také to, že velké procento pečovatelů je očkováno, a to i třetí dávkou.