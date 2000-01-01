náhledy
Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem dorazilo na 800 hostů. Prostor, kde se akce konala, se podařilo organizátorům rozšířit o tisíc metrů čtverečních.
Moderování večera na Plese jako Brno se ujal Libor Bouček.
Ples jako Brno se konal v prostorách industriální Fait Gallery.
„Jsme nadšení, že se nám třináctý ročník Plesu jako Brno vydařil a hosté odcházeli spokojení. Ve scénáři a dramaturgii celého večera pracujeme s mnoha detaily a ty pak tvoří celkový dojem. Ples jako Brno je i o atmosféře, kterou tvoří nejmenší detaily a překvapení,“ uvedl spolupořadatel akce Tomáš Pakosta.
Nedílnou součástí je i catering. Na ples ho již od prvního ročníku v roce 2012 dodává brněnská restaurace Valoria. Ta nedávno získala prestižní ocenění Michelin BIB Gourmand.
O hosty se během večera staralo 200 kuchařů, číšníků, someliérů, barmanů a baristů.
Gurmáni si mohli vychutnat celovečerní degustaci těch nejlepších pokrmů.
Hosté si pochutnali na grilované chobotnici, šnecích či například na rybách jako jsou halibut, candát či tuňák. Velmi oblíbené byly tygří krevety, uzený telecí jazyk s lanýžovou espumou či konfitovaná telecí líčka s koprovým velouté.
V nabídce nechyběly ani pokrmy z jednoho nejvalitnějších druhů mas – japonského wagyu striploin steak.
Něco málo statistiky. Na Plese se snědlo 1 400 ústřic a pravého šampaňského hosté vypili 500 lahví.
Překvapení večera. Mezi kuchaři se skrýval slovenský raper Ego.
Ego to na místě rozjel s písní Žijeme len raz a přidal se k němu početný personál z řad číšníků, kteří si na jeho song dlouhé týdny cvičili taneční choreografii.
Ve večerní róbě se v setmělém sále na jevišti ještě před Egem objevila mladá umělkyně Kateřina Pokorná známá pod uměleckým jménem Svojost. Hostům zarecitovala speciálně pro tento večer napsanou báseň, která se dotkla jejich srdcí. Její slova připomněla, co je v životě skutečně důležité.
Po jejím působivém vystoupení a hlasitém potlesku do sálu zamířila česká zpěvačka Chiara s tanečnicemi a společně na Ples jako Brno přivezly příval energie.
Do jihomoravské metropole na Ples jako Brno dorazil zazpívat také nejpopulárnější český zpěvák současnosti a trojnásobný zlatý Český slavík Marek Ztracený.
Svůj silný hlas předvedl též Zlatý slavík 2025 Václav Noid Bárta
Nejen hit Teď královnou jsem já zazpívala držitelka bronzového Českého slavíka 2025 Monika Absolonová.
Nedílnou součástí takto luxusního plesu byly i hostesky. Jejich outfity pocházejí z dílny módních návrhářů Osmany Laffity a Zuzany Lešák Černé
Ze známých osobností se na Plesu jako Brno objevil například Jaromír Jágr se svou partnerkou Dominikou Branišovou.
Po boku režiséra a scénáristy Petra Kolečka jeho žena, česká modelka Aneta Vignerová.
Mezi hosty nechyběl ani moderátor Rey Koranteng.
Bojový ring vyměnil za parket v sobotu večer i zápasník Jiří Denisa Procházka.
Díky dobročinné aukci hosté pomohli potřebným částkou pěti milionů korun.
Jedním z dražených předmětů byl legendární kabriolet Mercedes-Benz SL 560 z přelomu osmdesátých a devadesátých let.
„V dobročinné aukci se nám letos podařilo získat ve prospěch nadací pět milionů korun. Peníze si rozdělí čtyři charitativní organizace. Jednou z nich je Nadace BJP Foundation založená bojovníkem Jiřím Procházkou, která pomáhá vážně nemocným dětem. Dále jsme podpořili nadační fond Hvězdy pro život, jenž poskytuje pomoc nemocným dětem, seniorům a rodinám. Část peněz poputuje rovněž nadačnímu fondu Terezy Pergnerové a nadaci Patron dětí od TV Nova,“ komentuje spolupořadatel Plesu jako Brno Bedřich Snášel.
„Jsme nadšení, že se nám třináctý ročník Plesu jako Brno vydařil a hosté odcházeli spokojení,“ ličí spolupořadatel akce Tomáš Pakosta. (na snímku vpravo).
Už teď si lze pořídit vstupenku na příští rok. Ten se bude konat v sobotu 23. ledna 2027.
