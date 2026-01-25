|
OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno
Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...
Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony
Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...
Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu
V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...
Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice
Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....
Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala
O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...
Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli
Noční projížďka dvou sedmnáctiletých mladíků na Brněnsku skončila nehodou. Řidič bez oprávnění usedl za volant po požití alkoholu, na zledovatělé silnici nezvládl řízení a s autem skončil převrácený...
Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených
Dnes oznámené sloučení řízení dvou brněnských fakultních nemocnic znamená, že stejného šéfa bude mít přibližně 10 tisíc zaměstnanců, které obě zařízení mají. Krok chválí i bývalý ministr...
Zhudebnili šest odrůd vína. Na koncertu v New Yorku propojí nápoj i s tancem
Symfonie vína, která propojením hudby, tance a samotného nápoje přibližuje chuť vybraných českých a moravských vín, míří do New Yorku. Tamním zájemcům se představí v úterý v Bohemian National Hall.
Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy
Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo změny ve vedení několika fakultních nemocnic. Nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze podle něj přejdou od 2. února pod společné vedení Petra...
Český unikát. Lékaři odebrali dárci šest orgánů, všechny pak transplantovali
Odborníci brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) odebrali před několika dny šest orgánů od dárce po zástavě oběhu. Podle zařízení to bylo v Česku poprvé, kdy se u...
Robotizovat musí i ty nejmenší firmy, říkají experti. Čísla jim dávají za pravdu
Ani menším jihomoravským firmám o pár jednotkách či desítkách zaměstnanců se nevyhýbá robotizace. Hlavně díky ní jim rostou tržby a dokážou čelit obří konkurenci v měnícím se světě. Experti a komory...
Jelínkovo kariérní intermezzo v Brně: Basket, rohlík a margotka mi už chyběly
Když asistentovi trenéra brněnského Basketu Janu Pavlíkovi před třiceti lety dal kouč důvěru a nasadil jej poprvé mezi muže, vzal nejlepší střelec české historie Josef Jelínek míč, přihrál jej...
Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik
Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností...
Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno
Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny
Vodárenská akciová společnost obnovila po dvou dnech dodávku pitné vody pro Znojmo z úpravny vody, všechny vzorky na výstupu z ní jsou v pořádku, řekla mluvčí vodáren Iva Librová. Odstavená byla...
Češi se umějí nebrat tak vážně. Přeji si, aby to vydrželo, říká písničkář Pavel Čadek
Diplom má z teoretické informatiky, ale web by si prý sám nenaprogramoval. Brněnský písničkář Pavel Čadek raději vyměnil počítač za violoncello a založil vlastní žánr „cellofolk“. Teď vydává novou...