OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

  13:56
Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem dorazilo na 800 hostů. Prostor, kde se akce konala, se podařilo organizátorům rozšířit o tisíc metrů čtverečních.
Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony

Móda na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...

Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli

Sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávnění skončil v příkopě, po nehodě...

Noční projížďka dvou sedmnáctiletých mladíků na Brněnsku skončila nehodou. Řidič bez oprávnění usedl za volant po požití alkoholu, na zledovatělé silnici nezvládl řízení a s autem skončil převrácený...

26. ledna 2026  17:46

Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených

Bývalý ekonomický náměstek Baťovy nemocnice ve Zlíně a člen jejího...

Dnes oznámené sloučení řízení dvou brněnských fakultních nemocnic znamená, že stejného šéfa bude mít přibližně 10 tisíc zaměstnanců, které obě zařízení mají. Krok chválí i bývalý ministr...

26. ledna 2026  17:16

Zhudebnili šest odrůd vína. Na koncertu v New Yorku propojí nápoj i s tancem

Symfonie vína, která propojením hudby, tance a samotného nápoje přibližuje chuť...

Symfonie vína, která propojením hudby, tance a samotného nápoje přibližuje chuť vybraných českých a moravských vín, míří do New Yorku. Tamním zájemcům se představí v úterý v Bohemian National Hall.

26. ledna 2026  14:47

Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády, která mimo jiné...

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo změny ve vedení několika fakultních nemocnic. Nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze podle něj přejdou od 2. února pod společné vedení Petra...

26. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:34

Český unikát. Lékaři odebrali dárci šest orgánů, všechny pak transplantovali

Lékaři z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie odebrali...

Odborníci brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) odebrali před několika dny šest orgánů od dárce po zástavě oběhu. Podle zařízení to bylo v Česku poprvé, kdy se u...

26. ledna 2026  11:12

Robotizovat musí i ty nejmenší firmy, říkají experti. Čísla jim dávají za pravdu

Stroje průmyslového podniku Klepáč Production.

Ani menším jihomoravským firmám o pár jednotkách či desítkách zaměstnanců se nevyhýbá robotizace. Hlavně díky ní jim rostou tržby a dokážou čelit obří konkurenci v měnícím se světě. Experti a komory...

26. ledna 2026  10:33

Jelínkovo kariérní intermezzo v Brně: Basket, rohlík a margotka mi už chyběly

David Jelínek z Brna při trestném hodu

Když asistentovi trenéra brněnského Basketu Janu Pavlíkovi před třiceti lety dal kouč důvěru a nasadil jej poprvé mezi muže, vzal nejlepší střelec české historie Josef Jelínek míč, přihrál jej...

26. ledna 2026  9:49

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností...

26. ledna 2026

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Vodárenská akciová společnost obnovila po dvou dnech dodávku pitné vody pro Znojmo z úpravny vody, všechny vzorky na výstupu z ní jsou v pořádku, řekla mluvčí vodáren Iva Librová. Odstavená byla...

25. ledna 2026  18:01

Češi se umějí nebrat tak vážně. Přeji si, aby to vydrželo, říká písničkář Pavel Čadek

Premium
Pavel Čadek v brněnském hudebním klubu Fléda.

Diplom má z teoretické informatiky, ale web by si prý sám nenaprogramoval. Brněnský písničkář Pavel Čadek raději vyměnil počítač za violoncello a založil vlastní žánr „cellofolk“. Teď vydává novou...

25. ledna 2026

